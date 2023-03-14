ملياردير روسي يوصي ببيع الدولار وشراء اليورو والذهب

قال الملياردير الروسي، أوليغ ديريباسكا، إنه قد حان الوقت لبيع الدولار بسرعة، وشراء القليل من العملة الأوروبية (اليورو) والكثير من اليوان الصيني والذهب.

وكان الخبير المالي ورجل الأعمال الأمريكي روبرت كيوساكي مؤلف كتاب “Rich Dad Poor Dad”، الذي توقع انهيار بنك Lehman Brothers في عام 2008، قد أوصى، يوم أمس الاثنين، بشراء المزيد من الذهب والفضة والبيتكوين.

وتوقع في تغريدة له في حسابه على منصة تويتر، أن يشهد الاقتصاد الأمريكي “هبوطا قاسيا”.

ونشر رجل الأعمال الروسي ديريباسكا رابطا لمقابلة روبرت كيوساكي مع قناة “فوكس بيزنس”، وأضاف: “حتى لو كان الخبير على صواب بنسبة 10٪ فقط، فإنه قد حان الوقت لبيع الدولار بسرعة كبيرة جدا، وشراء بعض من عملات اليورو والكثير من اليوان الصيني والذهب”.

وأغلقت الرقابة المالية في ولاية كاليفورنيا، في 10 مارس، بنك “وادي السيليكون”، والذي يعتبر أحد أكبر عشرين بنكا تجاريا بالولايات المتحدة الأمريكية، ويعد ذلك أكبر إفلاس مصرفي في الولايات المتحدة منذ أزمة عام 2008 المالية.

وتسبب رفع البنك المركزي الأمريكي لمعدل الفائدة بانهيار مصرف “وادي السيليكون”، بعدما انخفضت قيمة الأصول في الميزانيات العمومية للعديد من المؤسسات المالية، ونقلت جميع الودائع المؤمن عليها من البنك المذكور إلى بنك تأمين الودائع الوطني في سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا.