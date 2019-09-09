مقطوعة الضمان .. تعرف على موعد صرف مساعدة المقطوعة 1441







نتابع معكم من خلال موقع نجوم مصرية تفاصيل جديدة حول صرف مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي، حيث تعتبر المقطوعة من أبرز مواضيع البحث التي يبحث عنها المواطنين في دولة المملكة العربية السعودية، حيث يتم صرف المقطوعة بشكل دوري لكافة المستفيدين الذين هم على قوائم الإنتظار، وتعمل الضمان الإجتماعي على تلبية إحتياجات المواطنين، وتعمل على تقديم المساعدات المالية والنقدية للمواطنين من أجل التخفيف والتقليل عنهم كافة الأثار السلبية المترتبة على الإصلاحات الإقتصادية التي تقوم بها المملكة، حيث تعمل المملكة على تحسين الظروف المعيشية في الوزارة، وتهدف إلى العمل على تقليل الأثار على الأسر السعودية ذات الدخل المنخفض أو الاسر التى لا تقدر على تلبية إحتياجاتها الاساسية.







ما هي شروط الإستفادة من مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي شهر محرم 1441

الأسر ذات الدخل المنخفض أو الاسر التي لا تقدر على تلبية إحتياجاتها الأساسية أو الاسر التى لا دخل لها تعتبر 30 الف ريال سعودي هو الحد الأقصى المقدم للمستفيدين في المقطوعة يتم تحديد الإعانة بناءاً على دخل الأسرة وعدد أفراد الأسرة. تقدم المقطوعة للمواطنين الذين هم على قوائم الإنتظار بشكل دوري. يجب ان يكون سعودي الجنسية وأن لا يقل عمر المستفيد عن 35 عاماً .







الفئات المستفيدة من مساعدة المقطوعة

الأرامل والمطلقات.

أسر السجناء.

الأسر التي غاب عنها عائلها.

الأسر التى لا دخل لها

الأيتام وأسر الشهداء