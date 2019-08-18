مقابل الجنيه في جميع البنوك.. اعرف سعر الريال السعودي اليوم الأحد 18-8-2019

سعر الريال السعودي مع عودة عمل البنوك من جديد عقب إنتهاء العطلة الرسمية في البنوك، حيث سجل سعر صرف الريال السعودي في بنك عودة 4.41 جنيه شراء مقابل 4.44 جنيه بيع في أحدث تعاملات، بينما سجل البنك المصري الخليجي أعلى سعر لشراء الريال السعودي بقيمة 4.41 جنيه، وسجل البنك العربي الأفريقي الدولي أقل سعر لبيع الريال بقيمة 4.43 جنيه، بينما استقر في كريدي أجريكول عند 4.39 جنيه للشراء مقابل 4.44 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

جدير بالذكر أن سعر الريال السعودي شهد إقبالاً كبيراً خاصةً في الأيام القليلة الماضية تزامناً مع موسم الحج، فقد شهد العديد من التقلبات ما بين ارتفاع وإنخفاض طبقاً لحالة العرض والطلب وقتها، وفي آخر تحديث للمصرف المتحد سجل الريال 4.38 جنيه مقابل 4.43 جنيه بيع، ونستعرض معكم الآن جدول أسعار الريال السعودي يُحدث بشكل تلقائي من داخل البنوك:

واستقر سعر الريال في بنك التعمير والإسكان للأسبوع الثاني على التوالي عند 4.33 جنيه شراء مقابل 4.48 جنيه للبيع، بينما في أحدث تحديث لبنك الإسكندرية منذ 3 ساعات سجل الريال السعودي مقابل الجنيه 4.38 جنيه شراء مقابل 4.43 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الأحد

وسجل سعر الريال السعودي اليوم الأحد في بنك مصر 4.39 جنيه شراء مقابل 4.43 جنيه للبيع في أحدث تعاملات مع بداية التعاملات، وسجل في بنك مصر إيران للتنمية 4.39 شراء أمام 4.43 بيع.

واستقر في مصرف أبو ظبي الإسلامي منذ أسبوع عند 4.39 جنيه شراء مقابل 4.43 جنيه للبيع.