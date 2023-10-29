مع تصاعد العدوان الصهيوني، أسعار الذهب اليوم في السعودية XAU/SAR تغلق على ارتفاع وهذه أسعار تبديل العملات الأجنبية
حافظت أسعار الذهب اليوم في السعودية على الارتفاعات الكبيرة التي تمَّ تسجيلها أمس السبت مع تصاعد الاعتداءات الصهيونية على قطاع غزة، وزيادة توتر الأوضاع بالمنطقة العربية والعالم، بينما شهدت أسعار تبديل العملات الأجنبية والجنيه المصري تبايناً أمام الريال السعودي وفق التحديثات الأخيرة، نجوم مصرية والتفاصيل
أسعار الذهب اليوم في السعودية XAU/SAR
وحافظت أسعار المعدن الثمين اليوم الأحد، على البيانات التي تم تسجيلها أمس السبت والتي جاءت وفقاً لما يلي:
|
أسعار الذهب اليوم في السعودية الأحد 2023/10/29م
|
الوحدة
|
السعر بالريال السعودي اليوم
|
السعر بالدولار الأمريكي اليوم
|
سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط
|
241.81
|
64.48
|
سعر جرام الذهب عيار 22 قيراط
|
221.66
|
59.11
|
سعر جرام الذهب عيار 21 قيراط
|
211.58
|
56.42
|
سعر جرام الذهب عيار 18 قيراط
|
181.35
|
48.36
|
سعر جرام الذهب عيار 14 قيراط
|
141.05
|
37.61
|
سعر أونصة الذهب بيع
|
7,521.00
|
2,005.60
|
سعر أونصة الذهب شراء
|
7,524.75
|2,006.60
أسعار تبديل العملات الأجنبية أمام الريال اليوم
وجاءت أسعار تبديل العملات الأجنبية الرئيسية أمام الريال السعودي وفقاً لما يلي:
|العملة مقابل الريال الواحد
|العملة الواحدة كم تساوي ريال
|العملات
|0٫25213
|3٫96651
|اليورو
|0٫26672
|3٫74925
|الدولار
|0٫42103
|2٫37515
|الدولار الاسترالي
|0٫97113
|1٫02973
|الريال القطري
|8٫22334
|0٫12161
|الجنية المصري
|0٫97966
|1٫02076
|درهم اماراتي
|66٫77342
|0٫01498
|ريال يمني
|2٫74036
|0٫36527
|درهم مغربي
|7٫50532
|0٫13324
|الليرة التركية
|0٫18918
|5٫28590
|دينار أردني
|0٫08247
|12٫17735
|دينار كويتي
|107٫12175
|0٫00938
|الدرام الأرمني
|0٫47964
|2٫08634
|غويلدر الأنتيل الهولندية
|93٫09552
|0٫01074
|بيزو أرجنتيني
|0٫48076
|2٫08009
|فلورن أروبي
|0٫45342
|2٫20544
|مانات أذربيجاني
|0٫49308
|2٫02813
|مارك بوسني
|0٫53735
|1٫86202
|دولار بربادوسي
|29٫34062
|0٫03409
|تاكا بنغلاديشي
|0٫49374
|2٫02536
|ليف بلغاري
|0٫10034
|9٫97676
|دينار بحريني