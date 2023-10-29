أخبار إقتصادية

مع تصاعد العدوان الصهيوني، أسعار الذهب اليوم في السعودية XAU/SAR تغلق على ارتفاع وهذه أسعار تبديل العملات الأجنبية

محمد خير الحوراني

حافظت أسعار الذهب اليوم في السعودية على الارتفاعات الكبيرة التي تمَّ تسجيلها أمس السبت مع تصاعد الاعتداءات الصهيونية على قطاع غزة، وزيادة توتر الأوضاع بالمنطقة العربية والعالم، بينما شهدت أسعار تبديل العملات الأجنبية والجنيه المصري تبايناً أمام الريال السعودي وفق التحديثات الأخيرة، نجوم مصرية والتفاصيل

أعلام فلسطين والسعودية مع سهم يتجه من الأسفل إلى الأعلى يشير إلى "ارتفاع أسعار الذهب" - المصدر: بينغ

أسعار الذهب اليوم في السعودية XAU/SAR

وحافظت أسعار المعدن الثمين اليوم الأحد، على البيانات التي تم تسجيلها أمس السبت والتي جاءت وفقاً لما يلي:

أسعار الذهب اليوم في السعودية الأحد 2023/10/29م
الوحدة
السعر بالريال السعودي اليوم 
السعر بالدولار الأمريكي اليوم 
سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط
241.81
64.48
سعر جرام الذهب عيار 22 قيراط
221.66
59.11
سعر جرام الذهب عيار 21 قيراط
211.58
56.42
سعر جرام الذهب عيار 18 قيراط
181.35
48.36
سعر جرام الذهب عيار 14 قيراط
141.05
37.61
سعر أونصة الذهب بيع
7,521.00
2,005.60
سعر أونصة الذهب شراء
7,524.75
 2,006.60

أسعار تبديل العملات الأجنبية أمام الريال اليوم

وجاءت أسعار تبديل العملات الأجنبية الرئيسية أمام الريال السعودي وفقاً لما يلي:

العملة مقابل الريال الواحد العملة الواحدة كم تساوي ريال العملات
0٫25213 3٫96651 اليورو
0٫26672 3٫74925 الدولار
0٫42103 2٫37515 الدولار الاسترالي
0٫97113 1٫02973 الريال القطري
8٫22334 0٫12161 الجنية المصري
0٫97966 1٫02076 درهم اماراتي
66٫77342 0٫01498 ريال يمني
2٫74036 0٫36527 درهم مغربي
7٫50532 0٫13324 الليرة التركية
0٫18918 5٫28590 دينار أردني
0٫08247 12٫17735 دينار كويتي
107٫12175 0٫00938 الدرام الأرمني
0٫47964 2٫08634 غويلدر الأنتيل الهولندية
93٫09552 0٫01074 بيزو أرجنتيني
0٫48076 2٫08009 فلورن أروبي
0٫45342 2٫20544 مانات أذربيجاني
0٫49308 2٫02813 مارك بوسني
0٫53735 1٫86202 دولار بربادوسي
29٫34062 0٫03409 تاكا بنغلاديشي
0٫49374 2٫02536 ليف بلغاري
0٫10034 9٫97676 دينار بحريني
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محمد خير الحوراني

محمد خير الحوراني، كاتب ومصمم جرافيك ومسوق إلكتروني، أحمل إجازة في الآداب قسم التاريخ من جامعة دمشق، أسعى لفهم التاريخ وبناء الحاضر وأحلم دائماً بمستقبلٍ أفضل.

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