مع تصاعد العدوان الصهيوني، أسعار الذهب اليوم في السعودية XAU/SAR تغلق على ارتفاع وهذه أسعار تبديل العملات الأجنبية

حافظت أسعار الذهب اليوم في السعودية على الارتفاعات الكبيرة التي تمَّ تسجيلها أمس السبت مع تصاعد الاعتداءات الصهيونية على قطاع غزة، وزيادة توتر الأوضاع بالمنطقة العربية والعالم، بينما شهدت أسعار تبديل العملات الأجنبية والجنيه المصري تبايناً أمام الريال السعودي وفق التحديثات الأخيرة، نجوم مصرية والتفاصيل

أعلام فلسطين والسعودية مع سهم يتجه من الأسفل إلى الأعلى يشير إلى "ارتفاع أسعار الذهب" - المصدر: بينغ

أسعار الذهب اليوم في السعودية XAU/SAR

وحافظت أسعار المعدن الثمين اليوم الأحد، على البيانات التي تم تسجيلها أمس السبت والتي جاءت وفقاً لما يلي:

أسعار الذهب اليوم في السعودية الأحد 2023/10/29م الوحدة السعر بالريال السعودي اليوم السعر بالدولار الأمريكي اليوم سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط 241.81 64.48 سعر جرام الذهب عيار 22 قيراط 221.66 59.11 سعر جرام الذهب عيار 21 قيراط 211.58 56.42 سعر جرام الذهب عيار 18 قيراط 181.35 48.36 سعر جرام الذهب عيار 14 قيراط 141.05 37.61 سعر أونصة الذهب بيع 7,521.00 2,005.60 سعر أونصة الذهب شراء 7,524.75 2,006.60

أسعار تبديل العملات الأجنبية أمام الريال اليوم

وجاءت أسعار تبديل العملات الأجنبية الرئيسية أمام الريال السعودي وفقاً لما يلي: