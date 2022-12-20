مع التشديد النقدي.. ما هي أفضل خيارات الأستثمار في عام 2023

أصبح الاستثمار أفضل وسيلة للحفاظ على الأموال وزيادتها في هذا العصر الذي نعيشه، والذي ترتفع فيه الأسعار بشكل مبالغ فيه، لذا لابد من البحث عن وسيلة ممتازة للاستثمار في مجال مضمون، وتتنوع أشكال الاستثمار ما بين الاستثمار قصير المدى، الاستثمار طويل المدى، فالاستثمار قصير المدى يتضمن استثمار الأموال الخاصة بك لمدة عام واحد أو أقل، أما الاستثمار طويل المدى يكون عن طريق استثمار الأموال لمدة تصل إلى 10 سنوات، ولكن عندما تفكر في الاستثمار لابد من البحث عن فكرة جيدة ومثمرة في الاستثمار، التعرف على كافة التفاصيل الخاص بطريقة الاستثمار، دراسة السوق المناسب لتنفيذ نوع الاستثمار الذي ترغب فيه، كما لابد من مناقشة هذا الأمر مع المتخصصين لضمان جني الثمار المرجوة.

شواهد الاستثمار في 2023

شهد العام الجاري صعوبة لا يمكن تحملها من الناحية الاقتصادية، ويعتقد بعض رؤساء الاستثمار أن عام 2023 سيكون مماثل له، وذلك وفقا لما ذكره أكبر البنوك المركزية حول العالم بشأن زيادة تشديد السياسات النقدية، وقد أبدت محافظة البنك المركزي الأوربي خوفها من التضخم، كما أن ارتفاع معدل التضخم في اليابان سيدفع البنك المركزي إلى التشدد، ولكن هناك أمل كبير في إعادة فتح الاقتصاد الصيني في الربع الأول من 2023، لأن هذا الأمر يعتبر راحة كبيرة للاقتصاد العالمي، نظرا لزيادة الطلب على النفط.

أفضل خيارات الاستثمار في 2023

أكد وسيم جمعة رئيس الاستثمار في كابيتال للاستثمارات أن أفضل خيارات الاستثمار هي الاحتفاظ بنسبة كبيرة من النقد أو الاستمثار في السندات قصيرة المدى ذات الدخل الثابت نظرا لارتفاع مستوى الفوائد، بالإضافة إلى الاستثمار في الشركات التي تدر تدفقات نقدية مثل شركات السلع، بالإضافة إلى الاستثمار في الذهب والفضة، أما في السعودية فيفضل الاستثمار في الشركات التي تستفيد من المشروعات الكبرى.