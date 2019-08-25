معلومات حول الاستثمار في اثيوبيا

تعتبر دولة أثيوبيا من بين الدول التي تجذب الاستثمارات الأجنبية, و كما ليدها الكثير من المقومات التي تؤهلها لذلك و من بينها مناخ سياسي مستقر و استقرا أنظمة النقد الأجنبي و كذا تحرير اقتصاد السوق الحر و غيرها من المميزات, و كما تعتبر دولة إثيوبيا واحد من الدول الخمس لأسرع نموا اقتصادي في العالم, و كما تهتم حكومة دولة إثيوبيا بتشجيع المستثمرين الأجانب و هذا راجع إلى الأهمية التي يوفرها الاقتصاد الخاص بدولة إثيوبيا, و كما أن هذا يؤدي إلى جذب المستثمرين الأجانب من مختلف الدول و مختلف القارات نحو الاستثمار في دولة إثيوبيا.

– الموقع الجغرافي لدولة إثيوبيا :

تقع دولة إثيوبيا في منطقة القرن الإفريقي و هي دولة داخلية و غير ساحلية و ” أديس أبابا ” هي العاصمة الخاصة بها و تعد هي الدولة العاشرة في قارة إفريقيا من حيث المساحة و الثانية في إفريقيا من حيث الكثافة السكانية بعد دولة نيجيريا, تحدها من الشمال دولة اريتريا و من الشرق كل من دولتي الصومال و جيبوتي و من الشمال الغربي دولة السودان و من الغرب دولة جنوب السودان و بالإضافة إلى ناحية الجنوب الغربي فتحدها كينيا.

– الأسباب و الدوافع للاستثمار في دولة إثيوبيا :

+ توافر كثير للقوى العاملة و وجود مساحات شاسعة من الأراضي الإثيوبية القابلة للاستصلاح.

+ يحقق الاقتصاد لدولة إثيوبيا نموا سريعا في السنوات القليلة الماضية.

+ التوسع في خطط التنمية الشاملة من قبل حكومة دولة إثيوبيا.

+ الاستقرار السياسي و كذا السلام الدائم بين القبائل العرقية الكثيرة في دولة إثيوبيا, رغم أنها تقع في بؤرة من بؤر التوتر الكثيرة في العالم تسودها الحروب الأهلية و الصراعات و عدم الاستقرار, و لكن دولة إثيوبيا استطاعت التغلب على كل هذه المصاعب التي تجوب حولها أي في الدول المجارة لها التي ذكرناها في الفقرة السابقة, كما أنها استطاعت الحفاظ على استقرارها و هذا ما ساع في الزيادة من مصداقيتها و زيادة في فرص الاستثمارات الأجنبية بها.

+ السياسات الخارجية و الدبلوماسية الاقتصادية مع دول أخرى جد متميزة.

– مجالات وفرص الاستثمار في دولة إثيوبيا :

+ الزراعة : توفر الزراعة فرص شغل لثمانين في المائة من سكان دولة إثيوبيا و كما تتميز بوفرة لمحاصيل الغذائية المختلفة و التي تنال فرصاً كبيرة للتصدير.

+ الثروة السمكية : توجد مساحات كبيرة في دولة إثيوبيا هي عبارة عن انهار مما يساعد على الثروة السمكية.

+ الثروة الحيوانية : تتوفر دولة إثيوبيا على نسبة كبيرة من الثروات الحيوانية, و هذا ما يجعل فرص الاستثمار في هذا المجال جد كبيرة, بالإضافة إلى التجارة في اللحوم والألبان وغيرها.

+ هناك عدة مجالات أخرى متميزة و تحضي باستثمارات من الخارج كـ ” الغابات وتربية النحل, الصناعات التحويلية, مجال التعدين, مجال السياحة,… ”

– تكاليف وكيفية تأسيس شركة :

+ حوالي مائة و خمسون دولار أمريكي لتأسيس شركة في دولة إثيوبيا و رأس مال لا يقل عن تسعة مائة دولار أمريكي.

+ تتكون خطوات تأسيس شركة في دولة إثيوبيا من إحدى عشر خطوة و في مدة لا تقل عن ثسعة عشر يوما من العمل على الملف الخاص بشركتك يمكنك الحصول على التراخيص.

+ اثنا و ثلاثون في المائة هي نسبة الضرائب في دولة إثيوبية.

– معلومات إضافية حول الاستثمار في إثيوبيا :

+ رابطة مجالس الشيوخ

+ مؤسسة الصحافة الاثيوبية

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