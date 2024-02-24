مصر والإمارات توقعان عقد مشروع تطوير وتنمية مدينة “رأس الحكمة”

تم التوقيع بين مصر والإمارات منذ قليل صفقة ضخمة لتطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة باستثمارات تبلغ نحو 150 مليار دولار خلال مدة بناء وتنمية المشروع، وقال رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي بعد انتهاء التوقيع أنها تعد أكبر وأهم صفقة استثمار مباشر في تاريخ جمهورية مصر العربية، وأنها مكسب كبير للدولة يعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري مجددا، كما أنه مكسب رائع للغاية حيث تتضمن 35 مليار دولار استثمارا أجنبيا مباشرا للدولة المصرية، وستتمكن من الحصول عليها خلال شهرين.

أهم تصريحات رئيس الوزراء المصري

استكمل رئيس الوزراء “مدبولي” خلال تصريحات اليوم بالمؤتمر الصحفي، والذي عقد في العاصمة الإدارية الجديدة أن الدولة المصرية ستحصل على مبلغ الاستثمار على دفعتين، الدفعة الأولى خلال الأسبوع الحالي، وتبلغ 15 مليار دولار “10 مليارات دولار سيولة من الخارج و5 مليارات دولار تنازل من الودائع الخاصة بالإمارات لدى البنك المركزي المصري”، والدفعة الثانية تقدر ب20 مليار دولار، وسيتم سدادها إلى الدولة المصرية بعد شهرين “14 مليار دولار سيولة من الخارج، و6 مليارات دولار تنازل من الودائع الخاصة بدولة الإمارات لدى البنك المركزي المصري” بالإضافة أن الدولة المصرية ستحصل على 35% من أرباح المشروع “مدينة رأس الحكمة”.

كما أوضح رئيس الوزراء المصري “مصطفى مدبولي” خلال المؤتمر الصحفي أن مشروع تنمية وتطوير “مدينة رأس الحكمة” هو عبارة شراكة استثمارية بين الدولتين “مصر والإمارات” وليس بيع أصول، وسيُنْشَأ من خلال صنع مخططات كاملة هدفها تطوير منطقة الساحل الشمالي إلى مدن ذكية وفنادق عالمية إلى أعلى مستوى، بالإضافة أن المشروع سيتضمن أحياء سكنية تناسب جميع المستويات المختلفة ومنتجعات سياحية عملاقة لتشجيع السياحة والاستثمار داخل مصر مجددا، ومشروعات ترفيهية، وخدمات العمرانية ضخمة تشمل “المدارس- الجامعات- المستشفيات- مباني إدارية”.

إنشاء مطار دولي جنوب مدينة (رأس الحكمة)

صرح رئيس الوزراء المصري اليوم الجمعة الموافق 23 فبراير أن سيُنْشَأ مطار دولي جنوب مدينة رأس الحكمة، وستتولى هذه المهمة شركة أبو ظبي، وسيُتَعَاقَد معها من أجل تطوير وتنمية المطار، كما تابع مدبولي قائلا “إن خلال الفترة المقبلة سيتم التعاقد بين الدولة المصرية وصندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي، والبنك الدولي أيضا”، كما أشار أن مصر على وشك الانتهاء من جميع الأزمات الاقتصادية التي تواجهها، وإن عقد اليوم بين مصر والإمارات سيكون البداية للخروج من جميع الأزمات وعودة الاستثمار والازدهار مجددا.

تعويض أهالي محافظة مرسى مطروح نقدا وعينا

وفقا لتصريحات رئيس الوزراء “مصطفى مدبولي” أن المساحة الإجمالية لمشروع رأس الحكمة تبلغ نحو 170.8 مليون متر مربع، 40 الفاو600 فدان، وأن الدولة المصرية ستكون مسؤولة عن تعويض جميع أهالي محافظة مرسى مطروح الموجودين على الأرض المخصصة لمشروع رأس الحكمة نقدا وعينا، كما أوضح أن عند الانتهاء من المشروع سيتم توفير ملايين فرص العمل، وسيبدأ عصر جديد من الازدهار الاقتصادي والرخاء وعودة السياحة مجددا؛ وبالتالي القضاء على مشكلة توفير العملات الأجنبية.

مشروع مدينة “رأس الحكمة” يعني القضاء على السوق الموازية للدولار

من المفترض أن نشاهد خلال الأيام القادمة تطورات كثيرة بشأن الاستقرار النقدي وحل الأزمة الاقتصادية للدولة المصرية وحل مشكلة توافر الدولار والقضاء على جشع السوق السوداء خاصة بعد الاستثمارات المباشرة، والتي تبلغ قيمتها 35 مليار دولار، وسنتابع خلال الأيام القادمة أسعار الدولار في السوق السوداء بعد أن يتوفر داخل المصارف المصرية.