مصرف الراجحي يطرح صكوكاً من الشريحة الأولي للاكتتاب العام بقيمة 4 مليارات ريال

أعلن مصرف الراجحي أمس الأحد عن بدء الطرح و الاكتتاب في صكوك من الشريحة مقومة بالريال السعودي، وذلك بداية من 30 أكتوبر 2022، وقام البنك بتعيين شركة الراجحي المالية مستشاراً ومدير للصكوك، وذلك بعد أن حصل المصرف على موافقة هيئة السوق المالية في المملكة في 20 أكتوبر الماضي، علي الطرح العام للصكوك.

اكتتاب صكوك الراجحي

أعلن مصرف الراجحي عبر تداول السعودية بأن الصكوك ستكون بعائد سنوي 5,5% تدفع على أساس ربع سنوي، وتم طرح الأصدار بشكل مبدئي بقيمة 4 مليارات ريال سعودي، وأكد المصرف بأنه سيتم تحديد قيمة الإصدار بشكل نهائي بعد انتهاء فترة الطرح بناء على ظروف السوق، وأضاف بإن نهاية الطرح ستكون في يوم 10 نوفمبر المقبل، وإن الحد الأدنى للاكتتاب 5000 ريال سعودي.

وأكد مصرف الراجحي بأن الحد الأدنى للاكتتاب 5000 ريال سعودي، وسيتم طرح الصكوك لجميع الأشخاص الطبيعين الذين ينطبق عليهم شروط الاكتتاب سواء داخل المملكة العربية السعودية، أو في أي ولاية قضائية يكون طرح الصكوك فيها نظامياً.

وأوضح المصرف بأنه يجب على المستثمرين والأفراد يجب عليهم تقديم نموذج الشراء والأوراق والمستندات بشكل صحيح إلى الجهات المسؤولة.

والجدير بالذكر بإن صكوك الشريحة الأولي هي عبارة عن أوراق مالية تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ولا يكون لها تاريخ استحقاق، ويستطيع البنك استردادها بعد خمسة سنوات، والغرض من إصدار هذه الصكوك هي تعزيز قدرة المؤسسات المالية في زيادة توسعها وأعمالها، وهي أحد أهم الأعمال التي توفر دخل ثابت بشكل دوري.

طريقة الاكتتاب على صكوك الشريحة الأولى مصرف الراجحي

أوضح مصرف الراجحي بأنه يتم الاكتتاب على صكوك الشريحة الأولي من خلال الجهات التالية:-