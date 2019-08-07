مشروع الدواجن الوطني الذي سيتم إنشاؤه في 9 مناطق قريباً

وافق المجلس الأعلى للتخطيط والتطوير الحضري يوم الثلاثاء، على إنشاء المشروع القومي للاستثمار في الدواجن في تسع مناطق تقع في محافظات الأقصر والوادي الجديد وشمال سيناء وقنا، وقال الناطق باسم مجلس الوزراء نادر سعد في مقابلة عبر الهاتف على قناة صدى البلد التلفزيونية، إن كل منطقة تمتد ما بين 6000-8000 فدان وأوضح سعد أن المشروع يهدف إلى تعزيز موارد الدواجن في مصر من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي بنسبة 95%، يوضح المسؤول أن المشروع سيتم إطلاقه بمجرد إصدار جميع التراخيص اللازمة.

مشروع الدواجن (حجم استثمار مصر للدواجن)

في سياق مماثل، تحتل مصر المرتبة الثامنة عالمياً، وفي المرتبة الأولى في أفريقيا في قطاع الاستزراع المائي، كما ذكرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في يونيو، كما تبنت مصر استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة 2030 التي تهدف إلى زيادة إنتاج الدولة لتصل إلى ما يقرب من 2 مليون طن سنوياً، ورفع متوسط استهلاك الفرد من 13كجم إلى 18.5 كجم في السنة.

ارتفاع نسبة الأسماك المدعمة بنسبة 50%

في أبريل الماضي من هذا العام، كانت الشركة المصرية لتسويق الأسماك والمملوكة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، قد أعلنت عن زيادة الكمية المعروضة من الأسماك في فروعها في القاهرة والجيزة بنسبة 50% لتلبية احتياجات المواطنين في (عيد شم النسيم الماضي) ، وتقدم الشركة أيضاً الأسماك المملحة بأسعار أقل من أي مكان آخر بنسبة تتراوح من 25 إلى 30 في المائة، كما أكد الوزير المصلحي أنه سيتم توفير المنتجات السمكية بكميات أكبر بأسعار أقل من سعر السوق، هذه ستكون متاحة في منافذ مملوكة من قبل الشركات التابعة للوزارة.