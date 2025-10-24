مستشار تجاري سعودي يكشف عن (5) مهارات أساسية للشخص الناجح في البزنس

كشف رضوان المرشد السهلي، المستشار التجاري السعودي، (5) مهارات أساسية للشخص الناجح في البزنس وعالم المال والأعمال، وقال “الشخص الناجح في الأعمال التجارية عادةً ما يمتلك مجموعة من المهارات والصفات التي تساعده على تحقيق أهدافه وتحقيق النجاح في مشاريعه التجارية”، مشيرا إلى بعض المهام والصفات الرئيسية للشخص الناجح في الأعمال التجارية.

المهارات الأساسية

وبعد أن كتب السهلي مقدمته حول الصفات الرئيسية، والمهام التي تتواجد في الشخص الناجح في البزنس، أخذ يسرد بشكل تفصيلي المهارات الأساسية الهامة لكل من يطمح في أن يكون رائد أعمال، والتي جاءت كالتالي:

1- التخطيط الاستراتيجي: حيث أن الشخص الناجح يجب أن تكون لديه القدرة على وضع الخطط الاستراتيجية الواضحة، والمحددة لتحقيق الأهداف.

2- التفكير التحليلي: فلابد أن يمتلك القدرة على التحليل للبيانات المختلفة والمعلومات كي يتخذ القرارات المدروسة وليس القرارات العشوائية.

3- التواصل الفعال: وهذا يتعلق بالنسبة للموظفين، والشركاء، والعملاء.

4- القيادة: بحيث تكون لديه القدرة على إدارة فريق، والقدرة على تحفيز أعضاء هذا الفريق.

5- التكيف والمرونة: أي يكون قادر على أن يكون مرنا مع كل تغير مفاجئ في السوق والبيئة التجارية.

الصفات الشخصية

وتطرق السهلي بعد ذلك إلى مجموعة من الصفات الشخصية للشخص الناجح في البزنس، وسرد منها (5) صفات أساسية، وهي:

1- العمل الجاد: وهذا من خلال الاستعداد للعمل بجد وتفاني لتحقيق الأهداف التي تم وضعها مسبقا.

2- الابتكار والإبداع: وهذا من خلال القدرة على التفكير خارج الصندوق وتقديم حلول مبتكرة للمشاكل.

3- الجرأة والمخاطرة: الاستعداد للمخاطرة المحسوبة لتحقيق النجاح.

4- الالتزام والولاء: وهذا من خلال الالتزام بالوعود التي قطعها على مؤسسته والمواعيد التي حددها لعملائه والولاء للعملاء والموظفين.

5- التعلم المستمر: الرغبة في التعلم المستمر وتطوير المهارات والخبرات.

واستطرد المستشار التجاري السعودي بعد ذلك إلى مجموعة المهام اليومية التي يتم القيام بها بشكل مستمر لهذا الشخص في البزنس الخاص به، وهي (إدارة الوقت، اتخاذ القرارات، التواصل مع العملاء، إدارة الفريق، مراقبة الأداء).

كما علق على مجموعة المهارات التقنية الحديثة مثل: التسويق الرقمي، والتحليل المالي، والمعرفة بالتقنيات الحديثة مثل: البرمجيات، والتطبيقات لتحسين الأداء في الأعمال المختلفة.

واختتم السهلي منشوره على منصة “إكس” بحديثه عن المهارات القيادية التي لخصها في النقاط الآتية:

الرؤية: والتي تتمثل في رؤية المستقبل وتحديد مجموعة الأهداف الاستراتيجية.

التحفيز: للفريق الذي يعمل معه.

التفويض: للمهام المختلفة للأشخاص الجديرين بها.

المتابعة والتقييم: ويشمل ذلك القدرة على متابعة أداء الفريق والشركة وتقيمهما.