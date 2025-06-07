مستجدات أسعار الدواجن والبيض والكتاكيت في مصر ليوم السبت 7 يونيو 2025
شهد سوق الدواجن في مصر يوم السبت 7 يونيو 2025 حالة من الاستقرار النسبي في حركة البيع والشراء، مع ثبات ملحوظ في أسعار الفراخ البيضاء والحمراء، بينما طرأت تغييرات طفيفة على أسعار البيض بأنواعه، وفقًا للتحديثات الرسمية الصادرة اليوم.
أسعار الدواجن اليوم
حافظت أسعار الدواجن على مستوياتها مقارنة بالأيام الماضية، حيث بلغ سعر الفراخ البيضاء في السوق من 75 إلى 76 جنيهًا للكيلو في البيع بالتجزئة، بينما سجلت الأسعار المعلنة في السوق بين 85 و86 جنيهًا.
أما الفراخ الساسو، فقد سجلت بين 95 و96 جنيهًا في البيع بالتجزئة، ووصلت في السوق إلى 105 – 106 جنيهات. فيما استقر سعر الفراخ البلدي عند 119 – 120 جنيهًا، موازيًا السعر المعلن في السوق.
|النوع
|سعر البيع بالتجزئة (جنيه/كجم)
|السعر المعلن في السوق (جنيه/كجم)
|الفراخ البيضاء
|75 – 76
|85 – 86
|الدواجن الساسو
|95 – 96
|105 – 106
|الفراخ البلدي
|119 – 120
|120
يشير هذا الاستقرار إلى حالة هدوء نسبي في السوق بعد موجات من التذبذب خلال الشهور الماضية.
أسعار الكتاكيت
أعلنت الشركات العاملة في قطاع الدواجن عن أسعار الكتاكيت المختلفة لهذا اليوم كما يلي:
|النوع
|أعلى سعر (جنيه)
|أقل سعر (جنيه)
|كتكوت أبيض (شركات)
|54
|40
|كتكوت أبيض (قطعان)
|36.5
|36
|كتكوت ساسو / بيور
|14
|13
|كتكوت بلدي
|7.5
|7
|كتكوت هجين
|10
|9
|كتكوت جيل ثاني
|12
|11
|كتكوت روزي بيور
|14
|13
أسعار البيض اليوم
شهدت أسعار البيض استقرارًا، مع تفاوت بسيط في الأسعار بين البيع بالجملة والتجزئة:
|النوع
|سعر الجملة (جنيه)
|سعر المستهلك (جنيه)
|بيض أحمر
|113
|123
|بيض أبيض
|108
|118
|بيض بلدي
|—
|109 – 110
أسعار البط والأنواع الأخرى
شهدت أسعار البط وبعض الأنواع الأخرى تباينًا بسيطًا في السوق كما يلي:
|النوع
|أعلى سعر (جنيه)
|أقل سعر (جنيه)
|بط مسكوفي عمر يوم
|43
|42
|بط فرنساوي
|20
|19
|بط بغال محلي
|33
|32
|أمهات هبرد كبير
|68
|—
ملاحظات هامة
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بعض فئات الدواجن مثل “أحمر بياض أرضي” و”أحمر بياض سلك” و”أمهات H أرضي” لم تُسجل لها أسعار اليوم، وهو ما قد يشير إلى توقف مؤقت في التداول أو انخفاض في الكميات المتاحة في السوق.
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الأسعار قابلة للتغيير حسب العرض والطلب وحسب المنطقة الجغرافية.