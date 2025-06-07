مستجدات أسعار الدواجن والبيض والكتاكيت في مصر ليوم السبت 7 يونيو 2025

شهد سوق الدواجن في مصر يوم السبت 7 يونيو 2025 حالة من الاستقرار النسبي في حركة البيع والشراء، مع ثبات ملحوظ في أسعار الفراخ البيضاء والحمراء، بينما طرأت تغييرات طفيفة على أسعار البيض بأنواعه، وفقًا للتحديثات الرسمية الصادرة اليوم.

أسعار الدواجن اليوم

حافظت أسعار الدواجن على مستوياتها مقارنة بالأيام الماضية، حيث بلغ سعر الفراخ البيضاء في السوق من 75 إلى 76 جنيهًا للكيلو في البيع بالتجزئة، بينما سجلت الأسعار المعلنة في السوق بين 85 و86 جنيهًا.

أما الفراخ الساسو، فقد سجلت بين 95 و96 جنيهًا في البيع بالتجزئة، ووصلت في السوق إلى 105 – 106 جنيهات. فيما استقر سعر الفراخ البلدي عند 119 – 120 جنيهًا، موازيًا السعر المعلن في السوق.

النوع سعر البيع بالتجزئة (جنيه/كجم) السعر المعلن في السوق (جنيه/كجم) الفراخ البيضاء 75 – 76 85 – 86 الدواجن الساسو 95 – 96 105 – 106 الفراخ البلدي 119 – 120 120

يشير هذا الاستقرار إلى حالة هدوء نسبي في السوق بعد موجات من التذبذب خلال الشهور الماضية.

أسعار الكتاكيت

أعلنت الشركات العاملة في قطاع الدواجن عن أسعار الكتاكيت المختلفة لهذا اليوم كما يلي:

النوع أعلى سعر (جنيه) أقل سعر (جنيه) كتكوت أبيض (شركات) 54 40 كتكوت أبيض (قطعان) 36.5 36 كتكوت ساسو / بيور 14 13 كتكوت بلدي 7.5 7 كتكوت هجين 10 9 كتكوت جيل ثاني 12 11 كتكوت روزي بيور 14 13

أسعار البيض اليوم

شهدت أسعار البيض استقرارًا، مع تفاوت بسيط في الأسعار بين البيع بالجملة والتجزئة:

النوع سعر الجملة (جنيه) سعر المستهلك (جنيه) بيض أحمر 113 123 بيض أبيض 108 118 بيض بلدي — 109 – 110

أسعار البط والأنواع الأخرى

شهدت أسعار البط وبعض الأنواع الأخرى تباينًا بسيطًا في السوق كما يلي:

النوع أعلى سعر (جنيه) أقل سعر (جنيه) بط مسكوفي عمر يوم 43 42 بط فرنساوي 20 19 بط بغال محلي 33 32 أمهات هبرد كبير 68 —

ملاحظات هامة