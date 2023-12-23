مستثمر سعودي: المشاريع الكبيرة في المملكة تشجع المستثمرين في دخول قطاع البناء
قال المستثمر السعودي في مجال البناء، المهندس أحمد المطلق، أن المشاريع الكبيرة التي نراها في المملكة ستشجع المستثمرين حتى يدخلوا في قطاع البناء، كما أن مبادرة الإسكان الأخيرة، تعتبر أكبر مبادرة في العالم إن صح التعبير على حد وصفه.
جاء ذلك في حوار إلى قناة «الإخبارية»، وأضاف المطلق “عملية البناء ولله الحمد، نراها في مشاريع كثيرة بالمملكة، ابتداء من المنطقة الغربية في البحر الأحمر”.
ويستحوذ قطاع الإنشاءات على نسبة كبيرة من المشاريع في المملكة، فهو ركيزة أساسية من ركائز رؤية 2030، حيث يشغل أكثر من 70% من المشاريع المتمحورة حول مجالات الإسكان، والترفيه والضيافة، وغيرها.
فيديو | مدير عام ومستثمر في قطاع البناء م. أحمد المطلق:
المشاريع الكبيرة التي نراها في المملكة ستشجع المستثمرين للدخول في قطاع البناء#ورقة_رابحة#الإخبارية pic.twitter.com/a8Tbz1jPfu
— اقتصاد الإخبارية (@ekhbariya_eco) December 23, 2023