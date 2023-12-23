مستثمر سعودي: المشاريع الكبيرة في المملكة تشجع المستثمرين في دخول قطاع البناء

قال المستثمر السعودي في مجال البناء، المهندس أحمد المطلق، أن المشاريع الكبيرة التي نراها في المملكة ستشجع المستثمرين حتى يدخلوا في قطاع البناء، كما أن مبادرة الإسكان الأخيرة، تعتبر أكبر مبادرة في العالم إن صح التعبير على حد وصفه.

صورة- المصدر: الإخبارية

جاء ذلك في حوار إلى قناة «الإخبارية»، وأضاف المطلق “عملية البناء ولله الحمد، نراها في مشاريع كثيرة بالمملكة، ابتداء من المنطقة الغربية في البحر الأحمر”.

ويستحوذ قطاع الإنشاءات على نسبة كبيرة من المشاريع في المملكة، فهو ركيزة أساسية من ركائز رؤية 2030، حيث يشغل أكثر من 70% من المشاريع المتمحورة حول مجالات الإسكان، والترفيه والضيافة، وغيرها.