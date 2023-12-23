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مستثمر سعودي: المشاريع الكبيرة في المملكة تشجع المستثمرين في دخول قطاع البناء

أحمد مراد

قال المستثمر السعودي في مجال البناء، المهندس أحمد المطلق، أن المشاريع الكبيرة التي نراها في المملكة ستشجع المستثمرين حتى يدخلوا في قطاع البناء، كما أن مبادرة الإسكان الأخيرة، تعتبر أكبر مبادرة في العالم إن صح التعبير على حد وصفه.

مستثمر سعودي يرى أن الاستثمار في البناء سيكون كثيرا الأيام القادمة

صورة- المصدر: الإخبارية

جاء ذلك في حوار إلى قناة «الإخبارية»، وأضاف المطلق “عملية البناء ولله الحمد، نراها في مشاريع كثيرة بالمملكة، ابتداء من المنطقة الغربية في البحر الأحمر”.

ويستحوذ قطاع الإنشاءات على نسبة كبيرة من المشاريع في المملكة، فهو ركيزة أساسية من ركائز رؤية 2030، حيث يشغل أكثر من 70% من المشاريع المتمحورة حول مجالات الإسكان، والترفيه والضيافة، وغيرها.

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عن الكاتب:
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أحمد مراد

كاتب ومحرر أخبار مصري، مهتم بتفاصيل الأحداث وتغطية أخبار منطقة الشرق الأوسط لا سيما المملكة السعودية ومصر والمغرب والجزائر.
حاصل على ليسانس آداب قسم اجتماع شعبة اتصال واعلام (الأساسية)، أعمل في موقع نجوم مصرية منذ عام 2018.

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