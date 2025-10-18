مختصة قانونية توضح 3 أشياء هامة قبل الاستثمار في المملكة العربية السعودية

أوضحت المحامية والمختصة بالقضايا التجارية والعقارية والمالية، دلال اليابس، عدد من الخطوات الهامة التي يجب على كل مستثمر أن يقوم بها قبل أن يبدأ استثماره في المملكة العربية السعودية، وقالت اليابس متساءلة “كيف تختار الشركة القانونية المناسبة لتأسيس مشاريعك؟”.

جاء ذلك خلال تدوينة تفصيلية على حساب اليابس بمنصة التواصل الاجتماعي “إكس”، وأضافت “تأسيس مشروع استثماري أجنبي يتطلب أكثر من تمويل جاهز”، وأكملت “يحتاج شريك قانوني موثوق يفهم تعقيدات البيئة التنظيمية ويقدم الدعم الكامل من البداية وحتى الانطلاق”.

3 أشياء يجب البحث عنها

وذكرت اليابس في مطلع تغريدتها أنه يجب البحث عن الأشياء التالية قبل أن تبدأ مشروعك في السعودية، وهي:

أولًا: خبرة متخصصة في مشاريع الاستثمار

ووجهت اليابس نصيحتها إلى المستثمر الأجنبي قائلة “اختر شركة قانونية لديها خبرة راسخة في التعامل مع مشاريع الاستثمار عموما، ومع المستثمرين الأجانب خصوصا.

ثانيًا: إلمام دقيق بالقوانين واللوائح السعودية

فمن الضروري أن يكون الفريق القانوني على دراية شاملة بكافة الأنظمة واللوائح الصادرة عن وزارة الاستثمار، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وغيرها من الجهات ذات العلاقة.

ثالثًا: خدمات قانونية متكاملة

يجب على المستثمر الأجنبي في السعودية أن يتأكد من أن الشركة التي ستقوم بتقنين عمله داخل المملكة أن تقدم حزمة متكاملة من الخدمات التي تغطي جميع احتياجات التأسيس، ومنها:

إعداد ملف المستثمر الأجنبي.

التمثيل القانوني الرسمي أمام وزارة الاستثمار.

تقديم طلبات الإقامة المميزة للمستثمرين المؤهلين.

استخراج السجل التجاري.

تسجيل الشركة لدى الجهات الحكومية المختصة.

تقديم الاستشارات القانونية المتخصصة على مدار مراحل المشروع.

واختتمت اليابس تدوينتها بقولها “لا تبحث عن محامٍ، بل ابحث عن جهة تعرف السوق السعودي وتفهم المستثمر الأجنبي.