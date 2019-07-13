الاستعلام عن مخالفات المرور 2019، الآن تستطيع أن تستعلم عن كافة أنواع المخالفات لسيارتك من خلال خدمة إلكترونية متوفرة بسهولة، وتعتبر تلك الخدمة من ضمن الخدمات التي توفرها وزارة الداخلية المصرية عن طريق موقع إلكتروني متخصص للاستعلام عن مخالفات المرور الذي يمكن صاحب السيارة من خلاله الاستعلام عن أي مخالفات للسيارة الخاصة به بالإضافة إلى المخالفات التي قام بها الأشخاص أثناء عملية السير في الطريق بالسيارة، حيث يتم الاستعلام عن كل مخالفات المرور للسيارة الخاصة بك من خلال رقم اللوحة المرورية للسيارة أو عن طريق رقم رخصة القيادة.

موقع مخالفات المرور الجديد

فكل منا يعاني كثيراً عندما يذهب إلى هيئة ومكاتب المرور ليستعلم عن إذا كان هناك مخالفة خاصة بسيارته أو لا، لذلك قامت هيئة المرور بإتاحة خدمة الاستعلام عن مخالفات المرور عبر البوابة الإلكترونية الخاص بها وهذا لكي تعمل على التسهيل للمواطنين وتوفير المعاناة التي يتعرضون لها عندما يذهبون لمبنى المرور، فتلك البوابة الإلكترونية التي أتاحتها هيئة المرور يستطيع أن يستخدمها كلاً من سائقي السيارات الأجرة، وأصحاب السيارات الملاكي، لذلك نقدم لكم اليوم طريقة الاستعلام عن كل مخالفات المرور للسيارة 2019 عبر البوابة الإلكترونية.

طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور بمصر 2019

أولاً: عليك الدخول إلى بوابة الحكومة الإلكترونية الخاص بمخالفات المرور.

ثانياً: سيظهر أمامك خانتين خدمة مخالفة رخص السيارات ، والأخرى خدمة مخالفة رخص المركبات.

ثالثاً: عليك بكتابة رقم اللوحة المرورية للسيارة، أو إدخال رقم رخصة القيادة المستعلم عنها.

رابعاً: بعد ذلك قم بالضغط على إجمالي المخالفات، وسيظهر أمامك إجمالي مخالفات المرور المستحق دفعها.

خدمة مخالفات رخص القيادة

يمكن من خلال موقع بوابة الحكومة المصرية من معرفة والاستعلام عن خدمة مخالفات رخص القيادة من خلال الدخول على الرابط التالي ثم القيام بعدة خطوات تالية:

الدخول على موقع خدمة مخالفات رخص القيادة.

تدوين رقم الرخصة.

اسم المحافظة التابعة لها الرخصة.

نوع الترخيص.

خدمة الترخيص.

ثم الضغط على أيقونة إجمالي المخالفات.

سداد مخالفات المرور من خدمة فوري

بعد الاستعلام عن مخالفات المرور للسيارة يمكن ألان بان تقوم بسداد مخالفاتك وأنت في المنزل دون اللجوء إلى الذهاب إلى مكاتب المرور الحكومية لسدادها، حيث أنه يتم الآن سداد قيمة المخالفات عن طريق خدمة فوري المعتمدة، حيث أنه تقوم بعدة خطوات عبر الموقع الإلكتروني الخاص بخدمة فوري ويتم بعدها سداد قيمة المخالفات، حيث أن تلك الخطوات سهلة وبسيطة وتتمثل في الأتي:

أولا قم بالدخول إلى الموقع الرسمي لخدمات فوري.

ثم تقوم بتحديد موقع فوري الأقرب لك من خلال الخريطة على الموقع.

بعد تحديد الموقع تقوم بتدوين الرقم لقومي الخاص بصاحب السيارة المكون من 14 رقم في الخانة المخصصة له، كما يجب أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية المدة غير منتهية.

ثم يتم إدخال الرقم الخاص بلوحة السيارة، رقم السيارة.

قم بإدخال رقم الهاتف المحمول وسداد قيمة المخالفة.

يمكن لكم تدوين تعليقاتكم في نهاية المقال في حالة عدة القدرة على الحصول على مخالفة الخاصة بك أو وجود استفسار في أي نقطة من النقاط السابقة.

طريقة سداد مخالفات المرور عن طريق مكتب البريد

قامت هيئة البريد بتوفير خدمة جديدة للمواطنين التي يتم من خلالها سداد قيمة مخالفات المرور الخاصة بالسيارة، وتكون من خلال استلام رسالة نصية على الهاتف فور حدوث مخالفة من صاحب السيارة مدون بها قيمة المخالفة ومكان المخالفة وأقرب مكتب بريد يمكن التوجه إليه لسداد المخالفة، ويكون ذلك في حالة تدوين صاحب السيارة رقم هاتفه الشخصي على رخصة القيادة الخاصة به.

طريقة تجديد رخصة السيارة

يحتاج كل مالكي السيارات، لتجديد رخصة القيادة كل 10 سنوات حيث أن ذلك يتطلب وجود مجموعة من المستندات والإجراءات الخاصة بتجديد الرخصة، وسنتعرف معكم على خطوات تجديد رخصة السيارة:

