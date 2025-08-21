بعكس رغبة ترامب| محضر الفيدرالي الأمريكي يدل على انقسام حول قرار الفائدة ويثبتها للمرة الخامسة على التوالي

دل محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الصادر أمس الأربعاء الموافق 20 أغسطس 2025، على أن العضوين اللذين صوتا ضد قرار الإبقاء على أسعار الفائدة كما هي بين 4.25% و 4.50% دون تغيير في يوليو الماضي، لم يستطيعا الحصول على دعم باقي الأعضاء من أجل خفض سعر الفائدة في هذا الاجتماع، وهذين العضوين هما ميشيل بومان و كريستوفر والر، وتم التصويت بالأغلبية على الإبقاء على الأسعار كما هي.

المحضر أشار أيضا إلى أن المسؤولين قد يواجهون صعوبات كبيرة إذا ما استمرت معدلات التضخم في الارتفاع، بالإضافة إلى ذلك، فإنه يوجد ضعف في توقعات سوق العمل.

تداعيات الرسوم الجمركية وضعف سوق العمل

وتأتي معارضة والر وبومان للإبقاء على سعر الفائدة بغرض الوقاية من مزيد من الضعف في سوق العمل، وذلك بسبب ما أوضحته بيانات وزارة العمل في وقت لاحق من انخفاض كبير في خلق فرص العمل في يوليو الماضي، والذي يصاحبه ارتفاع في معدلات البطالة.

كما أظهر المحضر الذي تم إثبات مجريات الاجتماع به، قلقا من المسؤولين بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي أدت إلى إعادة اشتعال التضخم، خاصة بعد إظهار البيانات السنوية تسارع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين الأساسي في يوليو.

وتعتبر هذه المرة هي الخامسة على التوالي التي يبقي فيها البنك المركزي الأمريكي على نسبة أسعار الفائدة كما هي.

الرئيس ترامب يريد خفض الفائدة

يأتي قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي بعكس رغبة الرئيسي الأميركي دونالد ترامب، والذي يُلح منذ فترة على المجلس بخفض أسعار الفائدة، مجادلا بأن سياسته المتعلقة بالرسوم الجمركية لن تؤدي إلى ارتفاع التضخم، لكن محافظي البنوك المركزية غير متيقنين من رؤية ترامب، ويفضل أكثرهم التريث لمراقبة أجندة ترامب الاقتصادية قبل اتخاذ أي إجراء.

وعلى الرغم من ذلك فإن هذه هي المرة الأولى التي يصوت فيها اثنان من أعضاء المجلس ضد الإجماع، وأيدا خفض سعر الفائدة.