مجموعة IC تطلق مشروع سوق الذهب في العاصمة الإدارية الجديدة

أطلقت مجموعة (IC Group) مشروع سوق الذهب في العاصمة الإدارية الجديدة، على مساحة 8300 متر مربع، وقالت الشركة إن المشروع يستهدف متاجر الذهب والعلامات التجارية العالمية في الذهب والماس، ويشمل المشروع 120 متجراً بأحجام مختلفة، كما تهدف الشركة إلى تسويق المشروع في غضون ستة أشهر بأسعار تتراوح بين 40000 إلى 80000 جنيه للمتر المربع.







نقل محلات الذهب إلى العاصمة الإدارية الجديدة

سيتم بيع المتاجر دون تأجير، وتسعى الشركة إلى نقل جميع محلات الذهب إلى مكان واحد داخل العاصمة الجديدة، وفي الوقت نفسه، تقوم الشركة الآن بتسليم مشروع Life View – مجمع سكني من 10 فدان – في مدينة الشروق، شرق القاهرة، حيث يتم تسليم المشروع قبل ستة أشهر من الموعد المقرر ويضم 26 فيلا.







المنصورة الجديدة هي خطة الشركة الرئيسية

بالإضافة إلى ذلك، قالت الشركة إن الملامح الرئيسية لخطة التوسع للشركة تأتي في مدينتي المنصورة الجديدة والعلمين الجديدة، والتي هي في إطار خطة الدولة لتنفيذ مدن جديدة خارج القاهرة لاستيعاب الزيادة السكانية، حيث تخطط الدولة لمدن جديدة من أجل تخفيف العبء عن المدن الحالية التي أصبحت مكتظة بالسكان، وإحدى هذه المدن هي مدينة المنصورة الجديدة، والتي تقع في محافظة الدقهلية.







هذه هي 20 من ميزات مدينة المنصورة الجديدة







سيتم إنشاء المدينة بجوار مدينة جمصة، وهي وجهة الشاطيء الشهير على البحر الأبيض المتوسط. تقع مدينة المنصورة الجديدة على بعد 54 كيلومتراً من مدينة المنصورة القديمة، وهي عاصمة محافظة الدقهلية. سيكون هناك قطار كهربائي يربط بين المدينتين، ستكون الرحلة 15 دقيقة. سوف تتجاوز قدرة المدينة أكثر من 1.5 مليون مواطن. سيتم شراء الوحدات السكنية فقط وتملكها من قبل سكان محافظة الدقهلية. ستعمل فروع جميع مؤسسات الدولة وسلطاتها هناك، وأيضاً جميع المرافق والخدمات العامة ستكون متاحة كذلك. ستقام مسابقة دولية لاختيار أفضل خطة تصميم. سيتم بناء المدينة على مساحة 4000 فدان (1 فدان = 1024 فدان) بين جمصة ومدينتي دمياط وكفر الشيخ بتكلفة 60 مليار جنيه (3.4 مليار دولار). ستتألف المدينة من قرى سياحية، بالإضافة إلى مساكن اقتصادية، ومتوسطة، وأعلى من المتوسط​​، تلتزم بميزات المدينة القديمة من حيث ارتفاع المباني ولونها وتصاميمها وطرقها والبنية التحتية. تم تشكيل مجلس أمناء لمتابعة تنفيذ المشاريع. ستضيف المدينة قيمة إلى المنطقة كوجهة للعطلات الصيفية لتكمل شاطيء جمصة. ستوفر المنطقة الصناعية في المنطقة جميع مواد البناء، مما يضمن تشغيل المصانع الجديدة التي بنيت هناك. سيكون هناك تسعير يومي للخضروات حسب العرض والطلب. سيكون هناك فنادق تخدم زوار السياحة الطبية، حيث أن المنصورة معروفة بمعالجة أمراض الكبد. ستضم المدينة كورنيشًا به وسائل ترفيهية متنوعة على البحر المتوسط. ستخضع الاستثمارات في المدينة لطرح عام أولي (IPO). سيتم بيع الوحدات السكنية مباشرة للمواطنين، حيث لن يتم تخصيص أي وحدة لمؤسسات أو سلطات أو موظفين معينين. سوف تستكشف وزارة البترول النفط في مساحة 2000 متر مربع داخل حدود المدينة. سيتم إنشاء جامعة خاصة تابعة لجامعة المنصورة وستتألف من مراكز بحثية. يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي المدينة الجديدة عند الانتهاء.