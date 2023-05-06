مجلس الذهب العالمي: تراجع الطلب على الذهب في الأشهر الثلاثة الأولى من 2023

كشف التقرير الصادر من مجلس الذهب العالمي، عن تراجع الطلب العالمي على معدن “الذهب” في الربع الأول من عام 2023، حيث قوبلت بعضا من المشتريات الكبيرة من جانب البنوك المركزية والمستهلكين الصينيين بانخفاض في شراء المستثمرين.

وكان قد ذكر المجلس في أحدث تقاريره الفصلية الصادر عن اليوم الجمعة، وذلك عن اتجاهات الطلب، لأن إجمالي الطلب قد وصل إلى 1081 طنا وذلك بانخفاض 13 بالمئة عن الربع الأول من العام السابق.

حيث يأتي نصف الطلب على الذهب من تجار المجوهرات تقريبا، ويأتي باقي الطلب من المستثمرين والدول. حيث يعتبر المعدن النفيس من الأصول الآمنة لذلك عادة ما يقبل المستثمرون على شرائه بصورة كبيرة في أوقات الاضطرابات الاقتصادية.

حيث أشار مجلس الذهب العالمي إلى أن البنوك المركزية قد اشترت 228 طنا من الذهب خلال الأشهر الثلاثة الأولى، حيث تعتبر هي الكمية الأكبر التي تشتريها المصارف المركزية في الربع الأول من أي عام، وذلك منذ بدء تسجيل البيانات في عام 2000.

وبلغ الطلب على المجوهرات في الصين، حوالي 198 طنا، حيث يعتبر أكبر طلبا فصليا منذ الربع الأول من عام 2015، وذلك بعدما أطلق إنهاء قيود كورونا لإنفاق المستهلكين.

قد يأتي هذا في وقت تحوم فيه أسعار الذهب قرب أعلى مستوياتها على الإطلاق حيث تبلغ فوق 2000 دولار للأوقية.

وكان قد رجح المجلس أن ينمو هذا الطلب الاستثماري هذا العام وأن تظل مشتريات البنوك المركزية قوية إلى حد ما وإن كانت أقل من المستوى المرتفع الذي كان قد شاهده العام الماضي.

كان وقد اشترى العملاء الأمريكيون، وهم القلقون بشأن الاضطرابات المصرفية والاقتصادية قد اشتروا 32 طنا من سبائك الذهب والعملات، وهو أعلى مستوى في أي ربع منذ عام 2010.

وعلى الجانب الآخر، ذكر المجلس أن مشتريات سبائك الذهب والعملات تراجعت كثيرا في أوروبا، كما هبط الطلب على المجوهرات في الهند إلى أدنى مستوى في ثلاث سنوات تقريبا.