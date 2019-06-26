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مجلة عروض هايبر ون Hyperone من 25 يونيو وحتى 5 يوليو 2019

كتب محمد عبد الرازقفي آخر تحديث
مجلة عروض هايبر ون Hyperone من 25 يونيو وحتى 5 يوليو 2019

أصدر هايبر ون مجلة العروض الشهرية الجديدة الخاص بشهر يونيو 2019 م , حيث هذه العروض ممتدة في الفترة من الثلاثاء 25-6-2019 م وحتى يوم الجمعة 5-7-2019 م أو حتى نفاذ الكمية .

منتجات وسلع عرض مجلة يونيو 2019 من هايبر ون

  • الكترونيات : موبايلات – لابتوبات – مسرح منزلي – طابعات – سماعات – بروجوكتور – مراوح – ثلاجات – غسالات ملابس .
  • مستلزمات منزلية : طقم مقلاية – جريل – شوك – ملاعق – طقم ثلاجة .
  • أدوات رياضية : حذاء بحر – بونيه اشكال – كورة بحر – كتافة بحر – عوامة – نظارة بحر – لايف جاكت – بيسين – جردل بحر – مسدس مياه .
  • الصحة والجمال : شامبو – بلسم – شاور – كريمات – رول اون – غسول – معجون اسنانمناديل – حفاضات – فوط صحية نسائية .
  • منظفات ومنتجات عناية منزلية : مساحيق غسيل – كلور – مطهر – صابون سائل – مزيل دهون – صابون تواليت – فويل – رول قمامة – مناديل – صابون . بقالة : شاي – قهوة – لبن – مربى – طحنية – عسل – شيبس – كيك – بسكويت – مشروبات غازية – عصائر – مياه – ارز – مكرونة – كاتشب – تونة – مايونيز – ذرة حلوة – نودلز – طحينة – أجبان – زبادي – هوت دوج – لانشون – بسطرمة – حلاوة طحنية – طرشي – ايس كريم – عصير بودر .
  • مجمدات : بوم فريت – ملوخية – بامية – خضار مشكل – جمبري – برجر – سجق – ناجيتس – بانيه .
  • الجزارة والدواجن : فيليه – اوراك دجاج – دبوس دجاج – مفروم – مكعبات بقري – كفتة ضاني – اسماك – جمبري.
  • ملابس : اطقم اولادي – تيشرتات اولادي – مايوه اولادي – برمودا رجالي – بنطلون جبردين رجالي – بنطلون جبردين اولادي – تيشرتات رجالي – شورتات رجالي – سابوه – شباشب رجالي وحريمي – حذاء بحر – شباشب اولادي وبناتي – شنط – كابات حريمي ورجالي – مايوهات بناتي وحريمي – كاش مايوه بناتي وحريمي – طقم ملاية – برنس رجالي او حريمي – بشكير .

مجلة عروض هايبر ون Hyperone من 25 يونيو وحتى 5 يوليو 2019 مجلة عروض هايبر ون Hyperone من 25 يونيو وحتى 5 يوليو 2019 مجلة عروض هايبر ون Hyperone من 25 يونيو وحتى 5 يوليو 2019 مجلة عروض هايبر ون Hyperone من 25 يونيو وحتى 5 يوليو 2019 مجلة عروض هايبر ون Hyperone من 25 يونيو وحتى 5 يوليو 2019 مجلة عروض هايبر ون Hyperone من 25 يونيو وحتى 5 يوليو 2019 مجلة عروض هايبر ون Hyperone من 25 يونيو وحتى 5 يوليو 2019 مجلة عروض هايبر ون Hyperone من 25 يونيو وحتى 5 يوليو 2019 مجلة عروض هايبر ون Hyperone من 25 يونيو وحتى 5 يوليو 2019 مجلة عروض هايبر ون Hyperone من 25 يونيو وحتى 5 يوليو 2019 مجلة عروض هايبر ون Hyperone من 25 يونيو وحتى 5 يوليو 2019 مجلة عروض هايبر ون Hyperone من 25 يونيو وحتى 5 يوليو 2019 مجلة عروض هايبر ون Hyperone من 25 يونيو وحتى 5 يوليو 2019 مجلة عروض هايبر ون Hyperone من 25 يونيو وحتى 5 يوليو 2019 مجلة عروض هايبر ون Hyperone من 25 يونيو وحتى 5 يوليو 2019 مجلة عروض هايبر ون Hyperone من 25 يونيو وحتى 5 يوليو 2019 مجلة عروض هايبر ون Hyperone من 25 يونيو وحتى 5 يوليو 2019 مجلة عروض هايبر ون Hyperone من 25 يونيو وحتى 5 يوليو 2019 مجلة عروض هايبر ون Hyperone من 25 يونيو وحتى 5 يوليو 2019 مجلة عروض هايبر ون Hyperone من 25 يونيو وحتى 5 يوليو 2019 مجلة عروض هايبر ون Hyperone من 25 يونيو وحتى 5 يوليو 2019 مجلة عروض هايبر ون Hyperone من 25 يونيو وحتى 5 يوليو 2019 مجلة عروض هايبر ون Hyperone من 25 يونيو وحتى 5 يوليو 2019

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عن الكاتب

محمد عبد الرازق

مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر عام1981 خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001 اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .

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