مجلة عروض هايبر ون Hyperone من 25 يونيو وحتى 5 يوليو 2019

أصدر هايبر ون مجلة العروض الشهرية الجديدة الخاص بشهر يونيو 2019 م , حيث هذه العروض ممتدة في الفترة من الثلاثاء 25-6-2019 م وحتى يوم الجمعة 5-7-2019 م أو حتى نفاذ الكمية .

منتجات وسلع عرض مجلة يونيو 2019 من هايبر ون

الكترونيات : موبايلات – لابتوبات – مسرح منزلي – طابعات – سماعات – بروجوكتور – مراوح – ثلاجات – غسالات ملابس .

مستلزمات منزلية : طقم مقلاية – جريل – شوك – ملاعق – طقم ثلاجة .

أدوات رياضية : حذاء بحر – بونيه اشكال – كورة بحر – كتافة بحر – عوامة – نظارة بحر – لايف جاكت – بيسين – جردل بحر – مسدس مياه .

الصحة والجمال : شامبو – بلسم – شاور – كريمات – رول اون – غسول – معجون اسنانمناديل – حفاضات – فوط صحية نسائية .

منظفات ومنتجات عناية منزلية : مساحيق غسيل – كلور – مطهر – صابون سائل – مزيل دهون – صابون تواليت – فويل – رول قمامة – مناديل – صابون . بقالة : شاي – قهوة – لبن – مربى – طحنية – عسل – شيبس – كيك – بسكويت – مشروبات غازية – عصائر – مياه – ارز – مكرونة – كاتشب – تونة – مايونيز – ذرة حلوة – نودلز – طحينة – أجبان – زبادي – هوت دوج – لانشون – بسطرمة – حلاوة طحنية – طرشي – ايس كريم – عصير بودر .

مجمدات : بوم فريت – ملوخية – بامية – خضار مشكل – جمبري – برجر – سجق – ناجيتس – بانيه .

الجزارة والدواجن : فيليه – اوراك دجاج – دبوس دجاج – مفروم – مكعبات بقري – كفتة ضاني – اسماك – جمبري.

ملابس : اطقم اولادي – تيشرتات اولادي – مايوه اولادي – برمودا رجالي – بنطلون جبردين رجالي – بنطلون جبردين اولادي – تيشرتات رجالي – شورتات رجالي – سابوه – شباشب رجالي وحريمي – حذاء بحر – شباشب اولادي وبناتي – شنط – كابات حريمي ورجالي – مايوهات بناتي وحريمي – كاش مايوه بناتي وحريمي – طقم ملاية – برنس رجالي او حريمي – بشكير .

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