مجلة عروض كارفور مصر من 27 سبتمبر وحتى 10 أكتوبر 2021
أعلنت سلسلة كارفور في مصر عن عروضها الجديد (عرض كمية كبيرة) توفير كبير لكل احتياجاتكم ,إبتداءاً من الاثنين 27-9-2021 م وحتى الأحد 10-10-2021 مفي فروع كارفور وكارفور أونلاين.
- لحوم ودواجن ومأكولات بحرية : اسكالوب بقري – موزة بقري – كتف ضاني – روستو بقري – مكعبات لحم قليل الدسم – مفروم بقري قليل الدسم – أوراك جاج – دبابيس دجاج – سمك مكرونة سويسي – جمبري صغير مقشر – جمبري كبير مقشر – سبيط كبير .
- فاكهة وخضروات : جزر – خيار – ثوم صيني – بصل دهبي – ليمون بلدي – تفاح سكري ايطالي لارج – كانتلوب – تفاح أوروبي – بطيخ .
- أجبان ومطهيات : جبن رومي وبيضاء ملح خفيف وجودة ولبنة وايدام وريكفور وموتزريلا وسبريد – بسطرمة – فصوص رومي مدخنة – لحم جمبري مجهز – لانشون بيف – لانشون دجاج – صدور رومي وصدور دجاج مدخن – كيزر سادة – باتيه مارجرين.
- مجمدات غذائية : دجاج – فيليه – ستربس – هوت دوج – بيف برجر – بطاطس نصف مقلية – ملوخية . بقالة : مشروبات وعصائر – ارز – زيت – مكرونة – سمن – تونة – مايونيز – مشروم – كاتشب – صلصة – خل – حلويات وشيكولاتة وشيبس – سكر – ملح – ذرة حلوة .
- منظفات ومنتجات عناية شخصية ومنزلية : سائل ايدي – شاور جل – سائل أطباق – منظف زجاج – مساحيق غسيل – مطهرات – أكياس قمامة – مناديل – منظف حمامات – معطر جو – حفاضات .
- أدوات منزلية : مقلايات – اطقم طهي – بولة – مصفاة – طقم ثلاجة – طقم توزيع – طقم حراري – طقم عشاء – طقم قهوة – طقم مائدة – سبت غسيل – منشر غسيل – جردل بالعصارة – فلتر مياه – لمبات – بطاريات – مياه راديتير – كمبروسور – مكنسة سيارة – صاعق – كنبة سرير – طقم حدائق – سجاد – زبالة – طقم نظافة – دولاب أحذية – ستاند تخزين – طقم حدائق . مستلزمات مدرسية : شنط – زجاجات مياه – حافظة طعام – كشاكيل ورق تصوير – كراسات – اقلام – الوان – الة حاسبة – مكتب . أجهزة كهربائية وتكنولوجية : شاشات – لابتوبات – طابعات – مبرد مياه – ميكروويف – ماكينة حلاقة – قلاية متعددة الاستخدامات – مكواة بخار – غسالات – سخان غاز – ثلاجات .
- مفروشات وملابس : طقم ملاية – بطانية – مرتبة – فوط – برنس حمام – فوط وجه – ستارة – شال حريمي – شنط حريمي – شبشب رجالي – سابو رجالي – حذاء رياضي – كروكس شربات – سويت شيرت – عربية بيبي – روب حريمي – بنطلون قطيفة .