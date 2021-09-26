مجلة عروض كارفور مصر من 27 سبتمبر وحتى 10 أكتوبر 2021

أعلنت سلسلة كارفور في مصر عن عروضها الجديد (عرض كمية كبيرة) توفير كبير لكل احتياجاتكم ,إبتداءاً من الاثنين 27-9-2021 م وحتى الأحد 10-10-2021 مفي فروع كارفور وكارفور أونلاين.