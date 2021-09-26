مجلة عروض كارفور مصر من 27 سبتمبر وحتى 10 أكتوبر 2021

بواسطة محمد عبد الرازق

أعلنت سلسلة كارفور في مصر عن عروضها الجديد (عرض كمية كبيرة) توفير كبير لكل احتياجاتكم ,إبتداءاً من الاثنين 27-9-2021 م وحتى الأحد  10-10-2021 مفي فروع كارفور وكارفور أونلاين.

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  • لحوم ودواجن ومأكولات بحرية : اسكالوب بقري – موزة بقري – كتف ضاني – روستو بقري – مكعبات لحم قليل الدسم – مفروم بقري قليل الدسم – أوراك جاج – دبابيس دجاج – سمك مكرونة سويسي – جمبري صغير مقشر – جمبري كبير مقشر – سبيط كبير .
  • فاكهة وخضروات : جزر – خيار – ثوم صيني – بصل دهبي – ليمون بلدي – تفاح سكري ايطالي لارج – كانتلوب – تفاح أوروبي – بطيخ .
  • أجبان ومطهيات : جبن رومي وبيضاء ملح خفيف وجودة ولبنة وايدام وريكفور وموتزريلا وسبريد – بسطرمة – فصوص رومي مدخنة – لحم جمبري مجهز – لانشون بيف – لانشون دجاج – صدور رومي وصدور دجاج مدخن – كيزر سادة – باتيه مارجرين.
  • مجمدات غذائية : دجاج – فيليه – ستربس – هوت دوج – بيف برجر – بطاطس نصف مقلية – ملوخية . بقالة : مشروبات وعصائر – ارز – زيت – مكرونة – سمن – تونة – مايونيز – مشروم – كاتشب – صلصة – خل – حلويات وشيكولاتة وشيبس – سكر – ملح – ذرة حلوة .
  • منظفات ومنتجات عناية شخصية ومنزلية : سائل ايدي – شاور جل – سائل أطباق – منظف زجاج – مساحيق غسيل – مطهرات – أكياس قمامة – مناديل – منظف حمامات – معطر جو – حفاضات .
  • أدوات منزلية : مقلايات – اطقم طهي – بولة – مصفاة – طقم ثلاجة – طقم توزيع – طقم حراري – طقم عشاء – طقم قهوة – طقم مائدة – سبت غسيل – منشر غسيل – جردل بالعصارة – فلتر مياه – لمبات – بطاريات – مياه راديتير – كمبروسور – مكنسة سيارة – صاعق – كنبة سرير – طقم حدائق – سجاد – زبالة – طقم نظافة – دولاب أحذية – ستاند تخزين – طقم حدائق . مستلزمات مدرسية : شنط – زجاجات مياه – حافظة طعام – كشاكيل ورق تصوير – كراسات – اقلام – الوان – الة حاسبة – مكتب . أجهزة كهربائية وتكنولوجية : شاشات – لابتوبات – طابعات – مبرد مياه – ميكروويف – ماكينة حلاقة – قلاية متعددة الاستخدامات – مكواة بخار – غسالات – سخان غاز – ثلاجات .
  • مفروشات وملابس : طقم ملاية – بطانية – مرتبة – فوط – برنس حمام – فوط وجه – ستارة – شال حريمي – شنط حريمي – شبشب رجالي – سابو رجالي – حذاء رياضي – كروكس شربات – سويت شيرت – عربية بيبي – روب حريمي – بنطلون قطيفة .

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محمد عبد الرازق

مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر عام1981
خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001
اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .

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