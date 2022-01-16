ما زالت كارفور تحتفل بعيد الميلاد رقم 19 في مصر، ففي عام 1992 قرر رجل الأعمال الاماراتي تأسيس أول فرع من فروع كارفور في مصر، ومنذ ذلك الحين وتتوالي عملية انشاء فروع كارفور في مصر، حيث أصبحت فروع كارفور في أغلب محافظات ومدن الجمهورية، ولن تتوقف عملية إنشاء الفروع الجديدة، نظراً لأهميتها بالنسبة للأسرة والمواطن المصري بصفة عامة وللاقتصاد المصري بصفة خاصة، حيث أنها تسهم في توفير احتياجات المواطنين بأرخص الأسعار وبأجود المنتجات.

مجلة عروض كارفور كاملة حتى 30 يناير خصومات وتخفيضات تصل إلى 50%:-

احتفالاً بالذكرى رقم 19 لتأسيس أول فرع من فروعها داخل مصر، أعلنت كارفور مصر عن طرح العرض الثالث من عروضها الترويجية، حيث تضمن العرض الأخير كافة ما تحتاجه الأسرة المصرية من سلع ومواد غذائية، وأجهزة كهربائية من ثلاجات وديب فريز وميكروويف، ودفايات.. إلخ، بالإضافة إلى الشاشات متعددة الأحجام والأنواع، والبوتاجازات والخلاطات، والمنظفات والهواتف المحمولة ويمكن مشاهدة ما تضمنه العرض الأخير والمتوفر في كافة فروع كارفور المنتشرة بكافة محافظات الجمهورية اعتباراً من يوم الاثنين الموافق17 يناير وحتى يوم 30 يناير الجاري ويمكن معرفة ما تضمنته العروض من خلال مجلة كارفور الآتية:-

وإذا ما نظرنا إلى المجلة السابقة، نجد أن العرض الأخير وهو العرض الثالث من العروض، يشتمل على كافة احتياجات الأسرة والمواطن المصري، كما تم فرض تخفيضات وخصومات هائلة على أغلب المعروضات، لا يمكن أن يجدها المواطن المصري في أياً من المحال التجارية أو الأسواق الخارجية، ويجب على من يقوم بعملية الشراء أن يأخذ عدة أمور في حسبانه قبل أن يقوم بعملية الشراء الفعلية وهذه الأمور هي:-