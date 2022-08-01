بعد ارتفاعه مجددًا.. ما هي توقعات أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة؟

لليوم الثاني التوالي، واصلت أسعار الذهب ارتفاعها عالميًا في الأسواق العربية بشكل كبير ومفاجئ، تأثرًا بارتفاع معدلات التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية، وقفز سعر الجرام عيار 21 الأكثر تداولاً بين المواطنين ما يقارب الدولار خلال 48 ساعة فقط، وهو ما دفع الكثيرين إلى التساؤل: ما هي توقعات أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة؟، خاصةً في ظل تزايد الطلب عليه مجددًا من قبل المستثمرين كملاذًا أمنًا.

أسعار الذهب في مصر

ارتفاع سعر الجرام عيار 24 إلى ما قيمته 1160 جنيهًا.

كما ارتفع سعر الجرام عيار 21 الأكثر تداولاً إلى 1015 جنيهًا.

كما صعد سعر الذهب عيار 18 إلى قيمة 870 جنيهًا.

أما الجرام عيار 14 الاقتصادي فقد صعد إلى 676 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب قيمة 8120 جنيها.

سعر المعدن الأصفر في السعودية

أكا في المملكة العربية السعودية، فقد ارتفعت أسعار الذهب أيضًا، لتُسجل:

عيار 21 الأكثر شيوعًا 186.65 ريال.

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 213.31 ريال.

وصعد جرام الذهب عيار 22 إلى 195.53 ريال.

بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 18، 159.98 ريال.

ما هي توقعات أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة؟

تتفاوت التوقعات بشأن أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، ما بين الارتفاع أو الانخفاض أو الثبات، حيث يصعب التنبؤ بسعر الذهب خلال الفترة الحالية في ظل عدم وضوح الرؤية للاقتصاد العالمي الذي تسيطر عليه إجراءات الولايات المتحدة الأمريكية المفاجئة، إلا أن الغالبية يرون أن السعر قابل للصعود خلال الفترة المقبلة في التقلبات المتسارعة للأحداث العالمية، وعدم ثبات الأوضاع واستقرارها، ما قد يدفع المستثمرين لاتخاذه كملاذ آمن، وبالتالى زيادة الأسعار لن تكون عائقًا أمام شرائه في أي وقت.