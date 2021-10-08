ما هي اهمية البنك المركزي ووظائفه

لعلك تساءلت يومًا عن ماهية البنك المركزي، ولماذا يتواجد بنك بهذا الاسم، وربما ظننت أنه مثله مثل البنوك الأخرى، ولكن في الحقيقة فإن البنك المركزي مختلف تمامًا عن البنوك الأخرى، حيث أن وظائفه تختلف عن البنوك التجارية الأخرى وفي مقالنا سنقوم بتوضيح حقيقة البنك المركزي ووظائفه المتعددة.

ماهية البنك المركزي

قبل أن نقوم بتوضيح ماهية البنك المركزي، علينا التأكيد على أنه لا يوجد فارق ما بين كلمة مصرف وكلمة بنك، فالمصطلحان يشيران إلى نفس المعنى.

ولكن المصرف مصطلح عربي على العكس كلمة البنك والتي تعتبر مصطلح أوروبي وأعجمي.

ومن هنا يمكننا تعريف البنك المركزي أو المصرف المركزي على أنه الجهة الحكومية التي يقع على عاتقها مسؤولية الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في البلاد.

مما يؤدي إلى تعزيز اقتصاد الدولة ومساعدتها لمحاربة التضخم ومشاكل البطالة.

بالإضافة إلى أنه يتولى كافة المسؤوليات الخاصة بمراقبة البنوك التجارية، وإصدار العملات بالإضافة إلى العديد من الوظائف المختلفة الأخرى.

وظائف البنك المركزي

بنك الدولة:

يمكننا ملاحظة أن الحكومة تعتمد عليه بشكل كلي لحل أي مشاكل في الاقتصاد سواء إن كانت تضخم أو ركود.

كما أنه يحد من البطالة، ويضبط سعر الصرف للعملة حتى ينهض اقتصاد البلد وبالتالي يمكننا اعتباره المسؤول الأول عن السياسات المالية للدولة.

بنك البنوك:

لا تحتفظ البنوك التجارية بأموالها بنفسها، بل أن جزء منها تقوم بحفظه بداخل البنك المركزي كاحتياط مصرفي.

وبالتالي يستطيع البنك أن يحقق الرقابة الكاملة على كافة أنشطة البنوك بداخل الدولة من خلال منح بعض الائتمان مثل التسويات فيما بينهما أو القروض.

إصدار العملات الورقية:

علاوة على كل ذلك فإن من أهم مهام البنك المركزي إصدار العملات الرسمية للدولة.

وبمجرد إصدارها يتم تداولها بداخل الدولة، ومن الجدير ذكره أنه له السلطة الوحيدة للقيام بذلك دونًا عن غيره.

وفي ختام مقالنا، قمنا بتوضيح حقيقة وماهية البنك المركزي أو كما يُعرف بالمصرف المركزي، بالإضافة إلى أننا قمنا بعرض المهام والوظائف التي تقع على عاتق البنك المركزي، والذي يمكن تسميته باسم البنك الام أيضًا وذلك لأنه يتبعه كافة البنوك التجارية الأخرى بداخل الدولة ومن هنا تكمن أهميته.