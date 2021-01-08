ما هي أسعار الفائدة على شهادات البنك الأهلي 2021

مع بداية 2021 أعلن البنك الأهلي عن أسعار الفائدة على الشهادات المختلفة التي يصدرها البنك والتي يعرفها عملاء البنك جيداً ولذلك يتساءل الكثيرين عن أسعار الفائدة الجديدة مع حلول عام 2021، ويصدر البنك الأهلي الشهادات البلاتينية، وشهادات الاستثمار بأنواعها أ، وب، سوف نتعرف على نسبة الفائدة في البنك الأهلي على الشهادات وأنواعها.

الفائدة على شهادات البنك الأهلي 2021

أعلن البنك الأهلي المصري عن الأسعار الجديدة للفائدة على الشهادات بأنواعها المختلفة والتي انخفضت مع حلول عام 2021، وتأتي أسعار الشهادات وخاصة البلاتينية منها بعد إعلان البنك خفض الفائدة عليها 1% في نهاية 2020، وإيقاف الشهادة البلاتينية ذات العائد ربع سنوي، سوف نتعرف بالتفصيل على أسعار الفائدة لهذه الشهادات..

ما هي أسعار الفائدة على شهادات البنك الأهلي 2021

الشهادة البلاتينية: نظام الثلاث سنوات تكون سعر الفائدة عليها 11% فس السنة على العائد الشهري.

الشهادة البلاتينية: نظام الخمس سنوات تكون سعر الفائدة عليها 10.25% سنوياً للعائد الشهري.

شهادات الاستثمار (أ، ب) ذات الآجال المتنوعة عشر سنوات وثلاثة أعوام، وعامين، وعام تأتي أسعار الفائدة كالتالي:

شهادة الاستثمار (أ) ذات العشر سنوات وتقدر قيمة الفائدة بها 9.75% ويتم صرف العائد في نهاية مدة الشهادة.

شهادة الاستثمار ذات الثلاث سنوات من الفئة (ب) تكون الفائدة 9.25% ويتم صرف العائد كل 3 شهور.

شهادة الاستثمار ذات العامين من الفئة(ب) تكون الفائدة 9.5% ويصرف العائد كل 3 شهور.

شهادة الاستثمار ذات العام يكون سعر الفائدة 9.75% ويصرف العائد بشكل شهري.

أسباب خفض الفائدة

أكد البنك الأهلي على أن خفض الفائدة على الشهادات المختلفة التي يصدرها البنك نتيجة لانخفاض وتراجع معدلات التضخم، مؤشر هام على تحسن الاقتصاد في الدولة، وتقوم البنوك بالسير في نفس الاتجاه من خفض نسبة الفائدة.