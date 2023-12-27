ما هي أسباب ارتفاع أسعار الذهب في مصر وعلاقته بالدولار؟.. رئيس شعبة الذهب يُجيب

تشهد أسعار الذهب في مصر ارتفاع كبير خلال الفترة الأخيرة، حيث بدأت الأسعار في الزيادة خلال الأيام الماضية ويتسائل البعض عن السبب وراء تلك الزيادة، وعلاقة زيادة الأسعار بقيمة الجنيه المصري أمام الدولار في البنوك والسوق الموازي، ويوضح إيهاب واصف رئيس شعبة صناعة الذهب والمعادن النفيسة أسباب ذلك الارتفاع الأخير.

سعر الذهب في مصر

سبب ارتفاع سعر الذهب

يوجد في مصر أكثر من 30 ألف محل بيع مشغولات ذهبية في مصر، إذ يهتم المصريون كثيرا أسعار الذهب بشكل يومي وخاصة بالفترة الأخيرة مع الأزمة الاقتصادية والاتجاه لشراء الذهب كاستثمار آمن، أشار إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب إلى أن ارتفاع السعر محليا لا يتماشى مع البورصة وغير طبيعية خلال الأيام 5 الماضية وهي غير واقعية، وان السبب في الزيادة يرجع إلى الإقبال الكبير على الشراء وهو ما دفع السعر المحلي الزيادة على عكس السوق العالمي، وحذر إيهاب واصف من تكرار أزمة الارتفاع الكبير في شهر مارس الماضي.

كم سعر الذهب في مصر؟

أشار إيهاب واصف أن سعر الذهب المعلن غير حقيقي ولكنه أقل، إذ يأتي سعر الذهب (عيار 21) في السوق 3300 جنيه بينما السعر الحقيقي 3160 جنيه وفقا لآخر تحديثات السوق، إذ جاءت الزيادة في السعر نتيجة الطلب المتزايد، وهو ما يسبب تأجيل البيع عند بعض التجار، ونفى إيهاب واصف ما يتردد عن إيقاف بيع الذهب لاضطراب الأسعار، وأكد على استمرار عملية البيع والشراء في السوق بشكل طبيعي.

أسعار الذهب عالميا؟

يوضح إيهاب واصف أن سعر الذهب في السوق المحلي يجب أن يتماشى مع السوق العالمي، حيث تتجه الأسعار إلى الانخفاض وليست الزيادة وخاصة مع تثبيت سعر الفائدة، واتجاه الفيدرالي الأمريكي لتثبيت أسعار الفائدة، وهو من المنتظر أن ينخفض.

هل ارتفعت أسعار الفضة؟

ارتفع سعر جرام الفضة حتى 40 جنيه بدلا من 35 الأسبوع الماضي، إذ ترتبط المعادن مع بعضها، وأي زيادة في الذهب تنعكس على أنواع كثيرة من المعادن، فيما يستهلك المصريون كميات كبيرة من المشغولات والسبائك الذهبية، حيث ذكر واصف أنه حتى نهاية شهر سبتمبر في العام الجاري استهلك المصريون 46 طن مشغولات وسبائك ذهب على عكس العام الماضي كان الاستهلاك 30 طن بنهاية العام.

ارتفاع قيمة الدولار في السوق الموازية؟

ذكر دكتور إيهاب واصف في تصريحات تلفزيونية أن الخبراء الاقتصاديين تراقب أسعار الدولار والتي لها علاقة مع أسعار الذهب، حيث ترتبط قيمة العملة أمام الدولار بسعر الذهب، ولكنه ليس له علاقة بالارتفاع الأخير بينما هي حالة الإقبال الكبيرة على الشراء التي تسببت في الارتفاع.

هل يستمر ارتفاع الأسعار؟

أكد رئيس شعبة الذهب أنه يصعب التوقع في الأيام المقبلة أن كان هناك زيادة جديدة في أسعار الذهب، ولكنه أشار إلى أن السعر الحالي غير حقيقي وسعر الذهب الآن زيادة عن السعر الواقعي.

هل الأفضل شراء الذهب الآن؟

أشار إيهاب أنه ليس من الأفضل الشراء في الوقت الحالي وخاصة مع وجود فقاعة في أسعار الذهب وهي الفارق بين سعره الحقيقي والسعر الموجود حاليا، إذ من المتوقع أن بتراجع سعره، وهو ما قد يسبب خسائر للمشترين، فيما يتجه الكثير من المصريين وخاصة بالفترة الأخيرة لإدخار أموالهم في الذهب.