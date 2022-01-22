زاد إقبال المستثمرين في الفترة الأخيرة على عملة البيتكوين الرقمية BTC، وزادت شعبيتها على مدى السنوات الماضية، حيث يتدافع رجال الأعمال والمستثمرون سواء صغار ام كبار بالانخراط في أسواق العملات الرقمية وعلى وجه الخصوص عملة البيتكوين، ولكن الأمر لا يخلو من بعض الجدل المثار دائمًا حول العملات المشفرة وخاصة البيتكوين، حيث يصر مؤيدوها على أنها مستقبل الاستثمار القادم والبعض يرى أنها طريق محفوف بالمخاطر ولن يخلف منها عوائد كبيرة.

ومن هنا يأتي دور سؤالين مهمان يطرحان أنفسهما بقوة وهما : كيف نبدأ الاستثمار في البيتكوين بطريقة بعيدة عن المخاطر؟، وما أفضل موقع للاستثمار في البيتكوين؟.

كيف نبدأ الاستثمار في البيتكوين بطريقة صحيحة وآمنة؟

في البداية لا بد وأن نسلم بأنه لا احد يعلم ما يخبئه المستقبل وتقلباته لعملة البيتكوين، حيث دائمًا ما تشهد الأسواق تقلب في الأسعار، فإذا كنت عازمًا على خوض الاستثمار في هذه العملة فهناك وسائل تحميك من بعض مخاطرها وتحافظ على أموالك بشكل أفضل وهي :-

• تأكد من امتلاكك محفظة متنوعة وبشكل جيد، فكلما كانت محفظتك أكثر تنوعًا كانت المخاطر قليلة خاصة إذا اخذت عملة البيتكوين منعطفًا سيئًا، بمعنى أن نحاول الاستثمار فيما لا يقل عن 10 إلى 15 سهمًا متنوعًا ومختلفًا من الصناعات المتعددة.

• قم بالاستثمار من خلال صناديق الاستثمار ETF المتداولة.

• يمكنك الاستثمار بأموالك في الأسهم المشفرة، فهي صورة رقمية من الأسهم التقليدية مثل تسلا، Square وغيرها من الأسهم المطروحة بالأسواق.

ما هو أفضل موقع للاستثمار في البيتكوين؟

لكي تستطيع الاستثمار وفي عملة البيتكوين تحديدًا فإنك تحتاج لفتح حساب لدى وسيط ويكون مرخص خاصة إذا كنت مبتدئا بهذا الاستثمار ولا تمتلك خبرة كافية، فالأفضل اللجوء لوسيط يساعدك في هذا الأمر، ومن أبرز هذه المواقع والتي يسعدنا تقديمها لكم هو موقع Capital.com.

موقع Capital.com للاستثمار في البيتكوين

إنه أفضل موقع للاستثمار في عملة البيتكوين في الدول العربية وخاصة المملكة العربية السعودية، فهو أفضل موقع عربي يتيح لك الاستثمار بدون رسوم مالية، حيث يتيح الموقع لعملائه حساب تجريبي مع إيداع 20 دولار كحد أدنى، وتتم الصفقات من خلال المنصة الخاصة بهم، ويوفر لك أكثر من 3000 سوق للتداول وبأكثر من 24 لغة.

مزايا موقع Capital.com للاستثمار في البيتكوين

• الموقع سهل الاستعمال وآمن.

• الحد الأدنى 20 دولار للإيداع.

• يوفر لك حساب تجريبي مجاني.

• يتيح لك أنواع حساب متعددة.

• متوفر بأكثر من 24 لغة.

• عدم وجود رسوم.

• تمتلك المنصة واجهة متميزة وسهلة ومرنة في التعامل.

• تستطيع تحميل المنصة من خلال الويب أو الهاتف.

كيفية فتح حساب في Capital.com

سيستغرق منك الأمر فقط دقيقتين حتى تصبح فردًا في منصة Capital.com، كل ما تحتاجه هو حساب إلكتروني وتسجيل كافة بياناتك الشخصية، ثم إيداع الأموال في حسابك من خلال الطرق والقنوات التي توفرها لك المنصة، وقد عمدت الشركة لضمان أموالك حيث سيتم إدراج السحب بنفس عملية الإيداع، وتتم عمليات السحب خلال 1-3 من أيام العمل.