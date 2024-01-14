مايكروسوفت تقترب من إزاحة أبل عن صدارة الشركات من حيث القيمة السوقية لأول مرة منذ 2021

شركة التكنولوجيا الأمريكية مايكروسوفت تقترب من إزاحة صانعة الأيفون أبل من صدارة قائمة الشركات الأعلى قيمة سوقية في العالم، حيث يبلغ الفارق بين “أبل” و”مايكروسوفت” حوالي 51 مليار دولار.

– القيمة السوقية لشركة “أبل” قد بلغت 2.896 تريليون دولار، أما القيمة السوقية لشركة تصنيع برمجيات “ويندوز” فكانت قد بلغت 2.845 تريليون دولار.

أغلق سهما “أبل” و”مايكروسوفت” جلسة أمس على ارتفاع بنحو 0.6% و1.9% على الترتيب، وتشير العقود المستقبلية إلى أن كلا السهمين سيستهلان تعاملات اليوم الخميس على صعود.

واحتلت شركة أرامكو السعودية الترتيب الثالث بقائمة أعلى الشركات قيمة سوقية بما يزيد عن 2.1 تريليون دولار، يليها الشركة المالكة لـموقع “غوغل” ألفابت بقيمة سوقية نحو 1.8 تريليون دولار، وبعدها تأتي أمازون بقيمة سوقية 1.6 تريليون دولار.

وقفل سهم شركة مايكروسوفت يوم الجمعة على ارتفاع بنسبة 1%، لتسجل قيمة السوقية للشركة 2.887 تريليون دولار، وتخطت شركة أبل الأمريكية في العالم لأول مرة منذ عام 2021.

ارتفع سهم شركة أبل بنسبة 0.18% في نهاية يوم الجمعة، ليصل إلى 2.875 تريليون دولار.

واحتفظت شركة النفط السعودية أرامكو بالمركز الثالث بقيمة 7.948 دولار أمريكي.

المركز الثاني مجددًا

بعد انتعاش سهم أبل ، الذي ارتفع بنسبة 54% خلال الـ 11 الأولى في عام 2023، وفرها من هواتفها الجديدة من سلسلة iPhone وماك بوك، البائع عنها في سبتمبر الماضي.

وكشفت شركة أبل، الذي يعود أصلا إلى عام 1976 وهي الشهيرة في عالم الهواتف الذكية، أن الربع الثالث من العام الماضي 2023 كان الأكثر اشتراكا لها على الإطلاق، وتوقعوا أن تأخذ وقتها لتحطيم أرقام الشركة القياسية خلال القطاع الأخير الذي شمل قطاع المحققين.

إلا أن أبل أصدرت التوقعات النهائية مما أدى إلى ظهورها، إذ ظهرت أقدام الطلب على آيفون، وطلبات أقل من المتوقع أيضاً من الصين، ما أدى إلى انخفاضها بنسبة 0.6% منذ بدء العام الحالي

هل استعادت مايكروسوفت القمة

ونظرًا لأن مايكروسوفت حصلت على قمة أعلى شركات العالم ذات الجودة، وارتقت بها على حساب نظيرتها أبل كان آخرها عام 2021 بسبب ملحقات Apple الإضافية، وتأثيراتها على جائحة Covid-19.

ارتفع سهم شركة مايكروسوفت بنسبة 3.9% منذ بداية العام 2024، بدعم من تقنية الذكاء الصناعي ChatGPT التي تشمل شركة مايكروسوفت في أحدث برمجياتها وأجهزتها بالتعاون مع شريكها مطورة التقنية، شركة OpenAI.

كما وقع علامة تجارية في ذروةأزمة كسر الأزمة مؤسس ChatGPT (سام ألتمان) وعادته لمنصب المدير التنفيذي لـ OpenAI في نهاية نوفمبر الماضي.

ويتوقع محللون أن يحقق مايكروسوفت مكاسب عالية بنسبة تصل إلى 16% في الربع الأخير إلى حوالي 61.1 مليار دولار.