ماسك يحذر من قدوم فترة اقتصادية عالمية عصيبة مشيرًا إلى إجرائه عملية قلب مفتوح لتويتر

صرح الملياردير الأمريكي والرئيس التنفيذي “لتسلا” شركة صناعة السيارات الكهربائية أن الأوضاع الاقتصادية على مدار الشهور القادمة ستكون سيئة حيث سيتمر العالم بحالة اقتصادية عصيبة، وقد جاء ذلك ضمن فعاليات الاجتماع السنوي لمساهمي الشركة، وتطرق ماسك في حديثة عن شراء سياراته وتحقيق الأرباح حتى في ظل الركود الاقتصادي الحالي وضعف القدرة الشرائية لدى غالبية المستهلكين،

تسلا ليست محصنة ضد الأزمات الاقتصادية

كما صرح ماسك خلال الاجتماع أن سيارات تسلا ليست محصنة ضد الأزمات الاقتصادية؛ لذا أعلن ولأول مرة بأنه سيقوم بإطلاق إعلانات لترويج بيع سياراته، وجاء ذلك بعد تراجع الطلب على شرائها وتأخر إطلاق طرز جديدة، ولعل ذلك بسبب انشغال ماسك في عملاق التواصل الاجتماعي “تويتر”.

ويجدر الإشارة إلى تزايد الضغوطات حول الملياردير الأمريكي بسبب تخوف المستثمرين وتراجع الطلبات على شراء سيارات تسلا الكهربائية، خاصة أنه خصص أغلب وقته لإجراء تعديلات وإضافات جديدة على تويتر؛ لذا اضطر منذ أيام إلى تعيين ليندا ياكارينو “رئيسة مبيعات الإعلانات لشركة NBC سابقًا” وحاليا تتولى منصب الرئيس التنفيذي لتويتر.