مؤشر الأسهم السعودية يختم جلسته على إنخفاض إلى مستوى 10877 نقطة

شهدت جلسة التداول اليوم في سوق الأسهم السعودية إنخفاضاً، حيث تراجع مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي بنسبة 71.48 نقطة، ليغلق عند مستوى 10877.94 نقطة، وتم تداول أكثر من 5.3 مليار ريال خلال هذه الجلسة.

صورة رمزية تُعبر عن سوق الأسهم السعودية - مصدر الصورة: موقع سبق

وتم تداول أكثر من 190 مليون سهم، وشهدنا ارتفاعًا في قيمة أسهم 36 شركة، في حين شهدت أسهم 188 شركة تراجعًا في قيمتها.

أداء سوق الأسهم السعودية اليوم

فيما يتعلق بأداء الشركات، سجلت شركات لومي، العقارية، الباحة، أميانتيت، والمطاحن الأولى ارتفاع في أسهمها.

بينما شهدت شركات الدوائية، وأنابيب، وسلامة، والصقر للتأمين، والتموين انخفاض في أسهمها، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 30.00% و7.35%.

وفيما يتعلق بأسهم الشركات النشطة، كانت أرامكو السعودية، الباحة، أنعام القابضة، شمس، والإنماء هي الأكثر نشاطًا من حيث الكمية، بينما كانت أرامكو السعودية، الراجحي، الإنماء، عذيب للاتصالات، وشركة الاتصالات السعودية هي الأكثر نشاطًا من حيث القيمة.

ولا يمكننا أن ننسى سوق الأسهم السعودية الموازية “نمو”، حيث انخفض بمقدار 134.04 نقطة ليغلق عند 22236.99 نقطة، وتم تداول أكثر من 45.6 مليون ريال خلال هذه الجلسة، مع تداول أكثر من 4 ملايين سهم.