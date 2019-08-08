مؤشرات اقتصادية هامة| وزيرة التخطيط تُعلن انخفاض البطالة إلى 7.5% والتضخم إلى 7.8%

أعلنت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري عن بعض المؤشرات العامة جداً أثناء اجتماع مجلس الوزراء اليوم الخميس 8/8/2019 برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي.

وأكدت الوزيرة أن هناك انخفاض في نسبة التضخم حيث وصلت إلى 7,8 % مقابل 8,9 % خلال الشهر السابق، و13% في نفس الشهر من العام الماضي، وذلك دليلاً على زيادة الانتاج لهذا الشهر وضبط الأسواق وأكدت أن نسبة البطالة انخفضت إلى 7,5 % بعد أن كانت 8,1 % في الربع الأول من السنة المالية وتؤكد أن السياسات التي تتبعها الدولة في برنامج النمو الاقتصادي تسير في الاتجاه السليم وأن هناك الكثير من المشروعات التي تطبقها الدولة والتي ستساهم بشكل كبير في انخفاض نسبة التضخم والسعي إلى القضاء على البطالة.

وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري (مصر)

وزارة التخطيط والمتابعة هي المسئولة عن التخطيط الفعال والإدارة الكفؤ لشئون الاستثمارات العامة للدولة، وذلك لتحقيق التنمية الاقتصادية من خلال ادارة المشروعات وتحقيق السياسات العامة للدولة، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية والتنسيق بين خطط الوزارات الانتاجية والخدمية.

وتعمل منظومة التخطيط في مصر على اعداد استراتيجيات التنمية المستدامة واعداد خطط النمو الاقتصادي، وعمل الخطط المشروعات المتكاملة للمشروعات القومية الكُبرى.