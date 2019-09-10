مؤتمر أبل 2019 السنوي.. الكشف عن منتجات أبل الجديدة اليوم الثلاثاء 10 سبتمبر

عُقد اليوم الثلاثاء 10 سبتمبر 2019، مؤتمر أبل السنوي بالمقر الرئيسي للشركة بمدينة كاليفورنيا الأمريكية، حيث كشفت الشركة اليوم عن أحدث منتجاتها وهواتفها، كما كشفت عن أحدث خدماتها لكل العملاء حول العالم، كشفت شركة أبل عن الهاتف المرتقب والمنتظر آيفون 11، والذي سيكون بعدد 11 لون مختلف وقمة في الإبهار والإمكانيات المرتفعة، كما تم الكشف خلال المؤتمر عن أبل واتش والجيل الخامس من ساعات أبل، كما كشفت الشركة عن آيباد جديد، وكشفت عن إطلاق خدمة تلفزيونية جديدة بداية من شهر نوفمبر القادم.







أحداث مؤتمر أبل السنوي اليوم 10 سبتمبر 2019

ايفون 11

كشف مؤتمر أبل السنوي 2019 عن إمكانيات ومميزات آيفون 11 والذي يأتي بسبعة ألوان مبهرة، من مميزات Iphone 11 أنه يأتي بكاميرتين في الخلف 12 ميجا بكسل، وشاشة 6.1 بوصة، الهاتف الجديد مزود بأسرع معالج في الهواتف الذكية Gpu و CPU كما أنه مزود برقاقة A13، بطارية آيفون 11 تدوم حتى 11 ساعة كاملة، كما يمتلك الهاتف مزايا جديدة مبهرة، سعر آيفون 11 الجديد 2019 هو 699 دولار وهو سعر متميز، هذا ومن المرتقب أن يشهد الهاتف الكبير إقبال مذهل من المستهلكين حول العالم.











من صور مؤتمر أبل السنوي اليوم الثلاثاء 10 سبتمبر 2019 الكشف عن آيباد أبل الجديد 2019 المبهر، وهو آيباد أسرع مرتين من الحواسب الشخصية، وهو يأتي بشاشة 10.2 بوصة، وهو مصنوع 100% من مادة الألمنيوم، سعر آباد أبل الجديد 330 دولار.

