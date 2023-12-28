ليلة سقوط الذهب .. تراجع كبير في الأسعار بمصر بالرغم من ارتفاعها عالمياً

شهدت أسعار الذهب اليوم انهياراً كبيراً في ختام تعاملات اليوم بالصاغة، فالأسعار التي ارتفعت بشكل كبير وغير مبرر على مدار الأسبوع الأخير، انخفضت اليوم بشكل حاد ومفاجئ، ليحقق المعدن الأصفر خسائر بمئات الجنيهات في 24 ساعة فقط.

عيار 24 يفقد 217 جنيه

تراوحت الانخفاضات في الأسعار بحسب العيار، فجرام الذهب عيار 24 فقد اليوم الخميس فقط 217 جنيه من سعره، بينما انخفض جرام الذهب من عيار 21، العيار الأكثر شعبية بقيمة بلغت 190 جنيهاً، فيما انخفضت أسعار الذهب عيار 18 بقيمة وصلت إلى 163 حنيه، وتراجع سعر الجنيه الذهب في أقل من 24 ساعة بمبلع 1530 حنيها.

الغريب أن هذا التراجع في سعر الذهب بالأسواق المصرية، تعارض مع ما شهدته الأسعار العالمية من ارتفاع، حيث ارتفع سعر أوقية الذهب التي تزن 31.1 جرام من عيار 24 من 2065 دولار إلى 2074 دولار.

جدير بالذكر أن الارتفاعات الأخيرة التي شهدها المعدن الثمين خلال الأيام المنقضية، كان قد حذر الكثير من الخبراء من الشراء خلالها، لما اعتبروه ارتفاع غير مبرر وخادع في كثير من الأوقات، للدرجة التي دفعت العديد من التجار إلى وقف التعامل لحين استقرار الأسعار.

أسعار الذهب اليوم الخميس في ختام التعاملات

وفيما يلي نستعرض الأسعار المعلنة في التعاملات المسائية بالصاغة، وفقًا لخبير المشغولات الذهبية، أمير رزق.