للمرة الثالثة هذا الشهر.. قفزة جديدة في أسعار الحديد بالأسواق المصرية بعد زيادة الشركات| تفاصيل

كشف رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، أحمد الزيني، عن زيادة جديدة في أسعار طن الحديد في الأسواق المصرية، وأكد الزيني بأن أسعار الحديد سجلت ارتفاع ملحوظ بالتزامن مع قرار عدد من الشركات برفعة للمرة الثالثة خلال الشهر الحالي، وأشار الزيني إلى ارتفاع طن الحديد في الأسواق بالصعيد، حيث وصل سعر طن الحديد للمستهلك إلى مستوى 30 ألف جنيه، كما ارتفع سعر الطن في القاهرة ليبلغ مستوى 28 ألف جنيه، وأشار مصدر بقطاع الحديد إلى أن السبب وراء ارتفاع أسعار الحديد في الأسواق المصرية لهذه المستويات التاريخية بسبب بعض الوكلاء والشركات.

قفزة جديدة في أسعار الحديد بالأسواق المصرية

وأعلن رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية عن ارتفاع أسعار الحديد خلال شهر ديسمبر الحالي 3 مرات متتالية، بإجمالي 3800 جنيه للطن الواحد تسليم أرض المصنع في عدد من الشركات، آخرها زيادة منذ أيام بلغت 2000 جنيه للطن، وارتفع سعر طن حديد التسليح تسليم أرض المصنع بشركة حديد عز، ليسجل مستوى 23450 جنيه، كما سجل سعر طن حديد التسليح بشركة السويس للصلب زيادة واضحة في الأسعار، ليصل إلى مستوى 23350 جنيه، ووفقًا للبيانات التي أعلن عنها الزيني فقد ارتفع سعر طن الحديد بشركة حديد المصريين ليسجل مستوى 23350 جنيه.

وأوضح الزيني بأن السبب وراء ارتفاع أسعار الحديد في الشركات، يرجع إلى ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي، بالإضافة إلى تراجع مخزون الخام لدى المصانع، ووفقًا للبيانات والتقارير التي كشفت عنها غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، فقد وصل إنتاج مصر من حديد التسليح إلى نحو 7.9 مليون طن، ووصل إنتاج مصر من البليت ما يقارب 4.5 مليون طن، وتستورد الدولة حوالي 3.5 مليون طن من البليت.