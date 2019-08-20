لائحة الجوازات الجديدة التي تم إصدارها خلال الفترة الأخيرة داخل المملكة السعودية برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان حظت على إشادة من عدد كبير من المواطنين خاصة فيما يتعلق بسفر المرأة.

ومن خلال هشتاج لائحة الجوازات الجديدة شارك عدد كبير من السيدات معبرين عن فرحتهن بالتغيرات التي تحدث لصالحهن خلال الفترة الأخيرة والتمكين والتقدير الذي أصبحت تحظى به المرأة داخل المملكة.

تعديلات لائحة الجوازات الجديدة

لائحة التعديلات الجديدة تتضمن مجموعة من التعديلات على لائحة السفر خاصة فيما يخص السيدات أهم هذه التعديلات هي: