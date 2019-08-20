لائحة الجوازات الجديدة التي تم إصدارها خلال الفترة الأخيرة داخل المملكة السعودية برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان حظت على إشادة من عدد كبير من المواطنين خاصة فيما يتعلق بسفر المرأة.
ومن خلال هشتاج لائحة الجوازات الجديدة شارك عدد كبير من السيدات معبرين عن فرحتهن بالتغيرات التي تحدث لصالحهن خلال الفترة الأخيرة والتمكين والتقدير الذي أصبحت تحظى به المرأة داخل المملكة.
تعديلات لائحة الجوازات الجديدة
لائحة التعديلات الجديدة تتضمن مجموعة من التعديلات على لائحة السفر خاصة فيما يخص السيدات أهم هذه التعديلات هي:
- وافق مجلس الوزراء على عمل مجموعة من التعديلات على وثائق ونظام السفر منها إلغاء المادة رقم 3 والتعديل على بعض بنود المواد رقم 2 ورقم 4.
- الحاضنة أو الحاضن لهم الحق في الحصول على وثيقة السفر بالمحضون.
- يمكن أن يسافر من يقل أعمارهم عن 21 عام وذلك بموافقة الوالدة أو الوالدة إذا كان الوالد متوفى أو بموافقة أحد الأخوة ممن تخطوا 21 عام في حالة وفاة الوالد والوالدة .
- عند وجود أي مشاكل في الترجمة سواء للاسم أو التاريخ باللغة الإنجليزية في هذه الحالة يجب عمل مراجعة في الأحوال المدنية.
- يستثنى الحصول على موافقة لمن هم أقل من 21 عام للمتزوجين أو للمسافرين للدراسة بعد إحضار إثبات من وزارة التعليم أو العاملين الذاهبين في مهام رسمية مع وجود خطاب بذلك من جهة العمل.
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