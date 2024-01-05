كيف تنضم مجموعة “إم بي سي” إلى نخبة الشركات المدرجة في السوق السعودية

في يوم الاثنين الموافق 8 يناير 2024، ستبدأ شركة مجموعة “إم بي سي”، وهي واحدة من أكبر شركات الإعلام والترفيه في الشرق الأوسط، في تداول أسهمها في السوق الرئيسية للسوق المالية السعودية “تداول”، بعد أن أنهت عملية الطرح العام الأولي بنجاح كبير.

ما هي مجموعة “إم بي سي”؟

مجموعة “إم بي سي” هي واحدة من أكبر شركات الإعلام والترفيه في الشرق الأوسط، حيث تمتلك محفظة واسعة من العلامات التجارية والمنتجات والخدمات، التي تلبي احتياجات وتوقعات مختلف الفئات والأعمار والأذواق، وتشمل محفظة الشركة قنوات تلفزيونية وإذاعية ومواقع إلكترونية ومجلات وشركات إنتاج وتوزيع، وتغطي مجالات متنوعة مثل الأخبار والرياضة والترفيه والموسيقى والأفلام والمسلسلات والبرامج الواقعية والمحتوى الرقمي والتجارة الإلكترونية وغيرها، وتهدف الشركة إلى تعزيز مكانتها الرائدة في السوق، وتحقيق المزيد من النمو والتوسع، وتحسين كفاءتها وربحيتها، وتوفير قيمة مضافة لمساهميها وعملائها وموظفيها والمجتمعات التي تخدمها.

متى سيبدأ تداول أسهم الشركة في السوق السعودية؟

في يوم الاثنين الموافق 8 يناير 2024، ستبدأ شركة مجموعة “إم بي سي” في تداول أسهمها في السوق الرئيسية للسوق المالية السعودية “تداول”، بعد أن أنهت عملية الطرح العام الأولي بنجاح كبير، وقد حققت الشركة، إقبالًا كبيرًا من قبل المستثمرين الأفراد والمؤسسات، الذين اكتتبوا في أكثر من 30 مرة من الأسهم المطروحة، والتي بلغت 33.25 مليون سهم، أي ما يعادل 10% من رأسمال الشركة، وقد تم تحديد سعر الطرح عند 25 ريالًا للسهم الواحد، مما يعكس القيمة العادلة للشركة والتوقعات المستقبلية لنموها وأرباحها، ويمنح المستثمرين فرصة للمشاركة في نجاحها وتطورها.

كيف سيتم تحديد سعر السهم في السوق؟

وقد أعلنت “تداول السعودية” عن حدود التذبذب السعرية اليومية للسهم، والتي ستكون +/- 30% خلال الأيام الثلاثة الأولى من الإدراج، و -/+ 10% بعد ذلك، مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند +/- 10% فقط خلال الأيام الثلاثة الأولى، وتعني هذه الحدود أن سعر السهم لن يزيد أو ينقص عن 30% من سعر الطرح في الأيام الثلاثة الأولى، ولن يزيد أو ينقص عن 10% من سعر الإغلاق في اليوم السابق في الأيام التالية، ويتم تحديد سعر السهم بناءً على العرض والطلب في السوق، وفقًا لآلية السوق المفتوحة، والتي تعكس تقييم المستثمرين للشركة وأدائها ومستقبلها.

كيف يمكن للمستثمرين شراء أو بيع أسهم الشركة؟

يمكن للمستثمرين شراء أو بيع أسهم شركة مجموعة “إم بي سي” عبر الجهات المستلمة المرخصة من هيئة السوق المالية، والتي تشمل البنوك والشركات المالية والوساطة الإلكترونية، ويجب على المستثمرين فتح حساب لدى إحدى هذه الجهات المستلمة، والتأكد من توفر الأموال أو الأسهم في حسابهم قبل إصدار أوامر الشراء أو البيع، ويمكن للمستثمرين متابعة أسعار السهم وحركة السوق عبر موقع “تداول السعودية” أو تطبيقها الإلكتروني، أو عبر المواقع والتطبيقات الإلكترونية للجهات المستلمة.