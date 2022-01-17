كيفية فتح حساب في العملات الرقمية للاستثمار فيها

في الآونة الأخيرة زاد اقبال العديد من الأشخاص على البحث عن فرص ربح من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والانترنت، ومن هذه الطرق كان الربح عن طريق التداول الذي أصبح منتشرًا بين جميع المستثمرين سواء عرب أم أجانب، وقد ظهر دورها بسرعة بعد اختراع عملة رسمية لها يمكن الربح والتداول بها ومنها وهي عملة (BTC) والتي تعتبر أغلى وأعلى سعرًا من اليورو والدولار، ولكن ما هي ال(BTC) وكيف يمكن فتح حساب له وكيفية الربح منه؟ هذا ما سوف نسرده لكم في هذا المقال لكل من يبحث عن الربح والتداول عن طريق العملات الرقمية وكيفية فتح حساب فيه.

ماهي عملة البيتكوين (BTC) ؟ وكيفية فتح حساب في العملات الرقمية

البيتكوين (BTC) هي عملة مُشفرة لا يمكن استخدامها في أماكن حقيقية، فمكانها الأصلي هو الانترنت لأنه ليس لها وجود على أرض الواقع، فهي عملة غير مركزية إلكترونية، وستجد الكثير من مواقع بيع المنتجات عبر الانترنت تعرض خصم على منتجاتها بنسبة 10% لمن يقوم بالدفع عن طريق (BTC) مما يجعلك تفكر أكثر من مرة في طريقة فتح حساب لهذ العملة الرقمية.

مزايا التعامل بعملة البيتكوين

عملة البيتكوين ( BTC)لها العديد من المزايا التي تغريك لفتح حساب والتعامل بها، ومنها :-

• الضرائب المفروضة عليها قليلة جدًا مقارنة بباقية العملات الأخرى.

• التحويل عن طريقها يتم بطريقة مباشرة دون وسيط.

• العملة مستخدمة في كل بلدان العالم ومعترف بها.

• لا يمكن لأي جهة أو أحد تجميد حسابك الشخصي.

• لا حدود لعمليات التحويل فالأمر مفتوح.

كيفية فتح حساب في العملات الرقمية (BTC)

لكي تتمتع بكل هذه المزايا لا بد من قيامك بفتح حساب في أحد البنوك الإلكترونية التي تتعامل بهذه العملات، ومن أشهرها كان بنك Blockchain، ولمعرفة خطوات التسجيل قم بالخطوات التالية :-

• قم بالدخول على رابط البنك الخاص به والتسجيل فيه وهو https://blockchain.info

• قم بالتسجيل في هذا الحساب.

• قم بكتابة البريد الإلكتروني الخاص بك وكلمة المرور.

• ننصح بالتأكد من صحة رقم المرور وأن يكون مكون من حروف وأرقام باللغة الإنجليزية.

• قم بالضغط على متابعة.

• بعد الانتهاء ستظهر لك صفحة مكتوب بها جملة غاية في الأهمية وهي كلمة السر الخاصة بك وحسابك في بنك Blockchain قم بالاحتفاظ بها ولا يعلمه أي شخص غيرك ولضمان الخصوصية لا تقم بحفظها على هاتفك أو على جهازك الحاسوب، يمكنك كتابتها على ورقة خارجية والاحتفاظ بها في مكان آمن.

• قم بالضغط على متابعة.

• ستُفتح أمامك صفحة تسجيل الدخول تلقائيًا وستصلك رسالة تأكيد على بريدك بتفعيل حسابك.

• سيصلك رابط ” link” ورابط التفعيل لبريدك الإلكتروني confirmation code وهو رقم ستقوم بكتابته عند السحب والإيداع في محفظتك.

• بعد ذلك ستجد رابط التفعيل على البريد الخاص بك انقر عليه وعندها سيقوم البنك بتحويلك إلى تأكيد لتتم عمليتك بنجاح.

• انقر على كلمة login now لتظهر لك صفحة الدخول إلى حسابك الخاص في بنك Blockchain.

• قم بكتابة الكود الخاص بك لتدخل على حسابك وتقوم بعملية السحب والبيع والشراء كما ترغب.