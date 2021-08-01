بنك الراجحي مقره في الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية، تم إنشائه عام 1957 تتم معاملته طبقا للشريعة الإسلامية وله بطاقة خاصة به ويقدم للمواطنين السعوديين والمقيمين فيها الكثير من الخدمات المصرفية ولدية الكثير من الفروع داخل وخارج المملكة ويبحث الكثير من العملاء عن كيفية تغيير الرقم السري لبطاقة صراف الراجحي، وهذا ما سنوضحه فى السطور القادمة.

كيفية تغيير الرقم السري لبطاقة صراف الراجحي

1. قم بالذهاب إلى الموقع الرسمي الخاص بمصرف الراجحي.

2. قم بالضغط على التسجيل في الخدمات الإلكترونية.

3. ثم اكتب رقم البطاقة الصراف الآلي ورقم السري للبطاقة ورقم الحساب البنكي في الخانة المخصصة لذلك.

4. ثم تضغط على زر” الدخول”.

5. قم بالتسجيل بالضغط على زر تسجيل التي توجد بجوار خدمه المباشر للأفراد.

6. قم بالضغط على زر تعيين التي توجد بجوار أعاده تعيين كلمة السر.

7. اكتب كلمة السر الجديدة ثم اكتبها مرة أخرى للتأكيد ثم اضغط على زر استمرار.

8. بعد ذلك ستظهر لك صفحة وأكد أنه تم تغيير الرقم السري بنجاح.

كيفية إعادة تعيين الرقم السري لبطاقة بنك الراجحي من الصراف

وفر البنك إمكانية أعاده التطعيم رقم سري جديد للمواطنين بكل سهوله ويسر من خلال أي صراف متواجد بالشارع والخطوات كالتالى:

1. قم بالتوجه إلى أي صراف إلى رمضان بطاقة الصراف في أقوم ببادخال الرقم السري الخاص بك

2. حدد من القائمة خيار عمليات أخرى.

3. اضغط على” تغيير الرقم السري”.

4. اكتب الرقم السري الجديد ثم قم بتأكيد بكتاباته مرة أخرى ثم اضغط على زر “تأكيد”.

5. سوف تظهر لك رسالة بإتمام عمليات تغيير الرقم بنجاح.