كيفية بيع الأسهم عن طريق مباشر الراجحي من أكثر الطرق إنتشاراً بين المتداولين في سوق الأسهم بالمملكة العربية السعودية، وذلك لأنها تحتوي على العديد من المميزات الفريدة، بجانب رسوم التداول المنخفضة التي يوفرها بنك الراجحي لكافة عملائه ضمن قائمة الخدمات المصرفية المميزة، ولذلك من خلال هذه المقالة سنقدم أجوبة لبعض التساؤلات مثل طريقة وكيفية بيع الأسهم عن طريق الهاتف المصرفي بالإضافة الى عمولة بيع الأسهم في الراجحي بالتفصيل.

كيفية بيع الأسهم عن طريق مباشر الراجحي

قبل توضيح كيفية بيع الأسهم عن طريق مباشر الراجحي، دعونا ننوه أولاً عن شروط بيع الأسهم في بنك الراجحي وهي كالتالي:-

• أولاً يُشترط أن يكون العميل يمتلك لحساب جاري في بنك الراجحي أو أي بنك آخر داخل المملكة العربية السعودية.

• ولحفط الأسهم المراد تداولها في الأسواق وبيعها، يجب على العميل فتح محفظة إستثمارية في الراجحي بمثابة حساب تحفظ بداخله الأسهم.

• كما يجب على عميل بنك الراجحي التسجيل في خدمة أبشر في السعودية.

• وأخيراً يُشترط أن يكون العميل يمتلك أسهم لإتمام عملية التداول والبيع والشراء، من خلال موقع الراجحي المالية أو عن طريق تطبيق الراجحي مباشرة.

طريقة بيع الأسهم في الراجحي

يقدم بنك الراجحي الكثير من الخدمات المتنوعة لتلبية كافة إحتياجات عملائه في جميع مناطق المملكة، ومن ضمن هذه الخدمات أتاح بيع الأسهم من خلال المحافظ الالكترونية وذلك باتباع احدى الطرق الآتية:

• بيع أسهم الاكتتاب في الراجحي.

• بيع الأسهم في الراجحي المالية.

• بيع الأسهم في الراجحي عن طريق الهاتف.

طريقة بيع أسهم الاكتتاب في الراجحي

• أولاً قم بتحميل تطبيق الراجحي على هاتفك الأندرويد من هنا، أو الأيفون من هنا.

• ثم قم بفتح التطبيق وتسجيل الدخول إلى حسابك عن طريق إدخال إسم المستخدم وكلمة المرور.

• بعد ذلك يمكنك إدخال الرمز السري التي أرسله إليك بنك الراجحي على رقم هاتفك المُسجل في منصة أبشر.

• بعدها يجب الضغط على قائمة الخيارات عن طريق النقر على ثلاث شرائط في حساب العميل.

• ومن قائمة الخيارات الرئيسية، قم بإختيار خيار الاستثمار .

• ثم الضغط على أيقونة ” خدمات الاكتتاب العام”.

• بعد ذلك إضغط على “بيع اسهم الاكتتاب”.

• ثم يجب إختيار اسم الشركة المراد بيع اسهم الاكتتاب فيها.

• وتفعيل خيار قبول تفاصيل الشركة لتبيان سعر الأسهم في السوق.

• ثم الضغط على التالي.

• سوف يظهر لك ملخص الأمر قبل تنفيذ البيع، وييتضمن رقم المحفظة، عدد الأسهم.

• وأخيراً يجب الضغط على تنفيذ أمر البيع.

• وبعدها سيتم تحويل قيمة الأسهم المباعة بعد مدة أقصاها 48 ساعة من لجظة البيع إلى محفظة العميل الاستثمارية.