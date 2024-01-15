كوارا للتمويل تدخل نمو بطرح 8.83% من أسهمها: ما هي خططها وميزاتها؟

شركة كوارا للتمويل هي شركة متخصصة في تقديم الحلول التمويلية الشرعية للأفراد والشركات، تأسست عام 2017، وهي شركة مساهمة مقفلة، تخضع لإشراف هيئة السوق المالية ومصرف السعودية المركزي، وتقدم خدماتها وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية.

ما هو الطرح العام الأولي لشركة كوارا للتمويل؟

الطرح العام الأولي لشركة كوارا للتمويل هو عملية بيع جزء من أسهم الشركة للمستثمرين المؤهلين في السوق الموازية “نمو”، التي تستهدف الشركات الناشئة والمتوسطة، وبحسب نشرة الإصدار، سيتم طرح 2.65 مليون سهم، تمثل 8.83% من رأسمال الشركة، بسعر 34 ريالًا للسهم الواحد، في الفترة من 4 إلى 8 فبراير 2024.

ما هي أهداف شركة كوارا للتمويل من هذا الطرح؟

الشركة تهدف من خلال هذا الطرح إلى زيادة رأسمالها العامل وتمويل خططها الاستراتيجية للنمو والتطوير والتنويع في منتجاتها وخدماتها، وكذلك تعزيز شفافيتها وحوكمتها ومساءلتها، وتحسين صورتها ومكانتها في السوق.

ما هي ميزات شركة كوارا للتمويل؟

شركة كوارا للتمويل تتميز بتقديم حلول تمويلية مبتكرة ومرنة ومنافسة، تلبي احتياجات العملاء المختلفة، سواء في مجال التمويل الشخصي أو التمويل العقاري أو التمويل التجاري، وتسعى الشركة إلى أن تكون رائدة في قطاع التمويل الإسلامي في المملكة، وتحقيق رضا العملاء والمساهمين والموظفين والمجتمع، وتحقيق الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية.