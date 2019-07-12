سعر الذهب اليوم اعرف سعر المعدن الأصفر السبت 13-7-2019 في مصر

استقر سعر الذهب اليوم السبت 13 يوليو 2019، بعد أن شهد الذهب هبوط في تعاملات يوم أمس الجمعة، الذهب دائماً ما تشهد اهتمام من كثير من المقبلين على الزواج نظراً لأن المعدن الأصفر يستخدم في التزين ويقدمه العريس كهدية للعروس، كما يهتم بأسعار الذهب المستثمرون نظراً لان الذهب يعتبر الملاذ الآمن لكثير من المستثمرين في ظل الاضطرابات التجارية الحادثة في العالم أجمع في الآونة الأخيرة، وتتأثر اسعار الذهب بسعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنوك والصرافات.

صرح سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، نادي نجيب أن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع عند إلى 651 جنيهاً اليوم، بعدما كان قد سجل في تعاملات يوم أمس سعر 648 جنيهاً للجرام، كما استقر سعر جرام الذهب عيار 18 عند 556 جنيهاً، أما عيار 24 فقد سجل سعر 742 جنيهاً للجرام الواحد،أما سعر الجنيه الذهب فقد سجل سعر 5192 جنيه، ووصل سعر أوقية الذهب اليوم إلى 1415 دولار.

أسعار الذهب اليوم:

أما عن أسعار الذهب في محلات الصاغة المصرية فقد سجل عيار 24 سعر من 742 إلى 744 جنيهاً، وسعر جرام الذهب عيار 21 يتراوح سعر من 649 إلى 651 جنيهاً، وعيار 18 سجل سعر من 556 إلى 558 جنيهاً، وسجل سعر جرام الذهب عيار 22 سعر ما بين 680 إلى 682 جنيهاً، أما عن سعر أونصة الذهب يتراوح سعرها مابين 23,067 إلى 23,138 جنيهاً، كما سجل الجنيه الذهب سعر من 5,192 إلى 5,208 جنيه، وجميع أسعار الذهب تلك بدون أضافة قيمة المصنعية.