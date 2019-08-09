كلمات اغنية حد ما بينتسى – أدهم نابلسي | Adham Nabulsi – Hada Ma Byentasa

كلمات أغنية “حد ما بينتسى” للفنان الأردني من أصل فلسطيني أدهم نابلسي يعود بعد غياب ثمانية أشهر بعد نجاح أخر فيديو كليب له وهو فيديو كليب اغنية “هوه الحب” الذي حقق أكثر من 122 مليون مشاهده على اليوتيوب ليعود الفنان الشاب ليُطربنا بفيديو كليب جديد وهو “حد ما بينتسى” وحقق الفيديو كليب مليون مشاهدة على اليوتيوب

ويعتبر الفنان الأردني الشاب أدهم نابلسي من أشهر الفنانين العرب ويتميز بصوت رائع ومميز كما أن له القدرة على إدخال المستمع في موود الأغنية وكان الفنان الأردني الشاب أدهم نابلسي متسابقاً في برنامج “اكس فاكتور” الغنائي ولكنه لم يحصل على اللقب ولكنه إستطاع تحقيق شهرة واسعة في جميع أنحاء الوطن العربي

واستطاع الفنان تحقيق جمهور كبير في الوطن العربي و بلغ عدد المشتركين في قناته على اليوتيوب 1.8 مليون مشترك وحصدت الأغنية 89 ألف تسجيل إعجاب علي اليوتيوب ومن المتوقع تحقيق نسبة مشاهدة وإعجاب أكبر بسبب شهرة الفنان ومحبيه وبسبب صوته الرائع والمميز ولذلك يقدم لكم موقع نجوم مصرية كلمات وفيديو كليب اغنية حد ما بينتسى

كلمات اغنية حد ما بينتسى

وحياتك

حضلني عقدة حياتك

وحياتك

وانت بتعرفيني لما احلف وحياتك

يلي متلي صعبي يبقى فعل ماضي وكان

يلي متلي بكل تواضع محرّم على النسيان

أنا حدا ما بينتسى

و لو انت مثلتي العكس

أنا الروح ال بلمسا

ما بتقدر بغيري تحس

وحياتك

انت عايشة سعادة إلا

معي بس عشتيها كلا

كل شي فيكي بذكرك فيي

ذاكرتك وقفت محلا

لمشاهدة فيديو كليب أغنية حد ما بينتسى

كلمات الاغنية علي المولى، ألحان: فضل سليمان ، إخراج: بهاء خداج