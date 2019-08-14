كلمات أغنية شيرين – الحب خدعة | Sherine – El Hob Khedaa

كلمات اغنية شيرين – الحب خدعة، تعود الفنانة شيرين عبد الوهاب بعد غياب 3 أشهر بعد إطلاقها أغنية مسلسل خمسة ونص “يا بتفكر يا بتحس”، كلمات: علي المولى، ألحان: صلاح الكردي والتي حققت أكثر من 42 مليون مشاهدة على اليوتيوب وبعد حفلتها التي أقامتها في الكويت لتعود الفنانة بأغنية جديدة “الحب خدعة”، وبأسلوب جديد حيث أن الأغنية باللهجة الخليجية

عن أغنية الحب خدعة

الأغنية من أشعار سمو الامير عبد الرحمن بن مساعد آل سعود، وهو واحد من أهم الشعراء في الوطن العربي والخليج بصفة خاصة، وذلك بسبب موهبته الفذة في كتابة الشعر، وتتميز الأغنية بجمالها، ووضوح وسهولة المعاني الخاصة بها كما تعد الأغنية مميزة بسبب اللهجة السعودية التي تم تأدية الأغنية بها عن طريق الفنانة شيرين، واتجهت الفنانة شيرين عبد الوهاب إلى الغناء باللهجات الخليجية في آخر أغنيتين لها

مما زاد عدد محبيها، ومعجبيها في الخليج والوطن العربي، وتتميز الفنانة شيرين بالصوت الرائع القوي، والمميز وتتميز الفنانة بقدرتها على إدخال المستمع في جو وموود الأغنية، وإيصال إحساسها للمستمع عن طريق صوتها المميز والرائع وتتميز الأغنية بجودة الصوت، والصورة، كما تتمتع الفنانة بالإحساس العالي والمرهف ومن المتوقع نجاح الأغنية بسبب محبي ومتابعي الفنانة شيرين في مصر والخليج والوطن العربي

والاغنية من ألحان: صادق الشاعر وكان آخر ألبوم للفنانة هو ألبوم نساي، والذي ضم 12 فيديو كليب منها فيديو كليب “كدابين”، “نساي”، ” الوتر الحساس ”، “حبه جنة”…..

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كلمات أغنية الحب خدعة

ماهي غلطة في الكتابة عندك انت الحب خدعة،

اختلف فيك وتشابه كل اصل وكل بدعة.

اما قلبي من عذابه ودع احبابه وربعه

صد واعلن انسحابه هذا هو كل مابوسعه.

كل ساعة استجابة تالي ليلة او عصر جمعة ادعي الله ماتجابه بنصف مابي ولا ربعه.

داري اني كالسحابة غيثها مشمول نفعه.

يسقي مايحسب حسابه من خبث او طاب زرعه.

من عشق جرح استطابه وعن عذوله صم سمعه

ومن غدا خل اكتئابه يلقى فرط الحزن متعة.

يلعن الضلمة برحابه وش يفيده ضي شمعة

لو لاسئلته اجابة ما شرق عاشق بدمعه.

فيديو كليب أغنية الحب خدعة