“كتالوج”.. أحدث عروض كارفور مصر لشهر يوليو 2019 على السلع الغذائية والأجهزة الكهربائية

عروض كارفور مصر اليوم، نستعرضها معكم من خلال موقع نجوم مصرية، حيث يحتوي موضوعنا على جميع السلع التي يقدمها هايبر كارفور مصر والتي يهتم عدد كبير من محبي التسوق بمتابعتها بشكل مستمر للاستفادة من العروض والخصومات المطروحة على أسعار الشاشات والأجهزة الكهربائية أو أجهزة الهواتف الذكية أو السلع الغذائية والاستهلاكية، التي تقدم من خلال كارفور مصر اليوم لشهر يوليو 2019، فعادة ما يقدم كارفور العديد من العروض والتخفيضات على كافة منتجاته خلال هذه الآونة من كل شهر.

أحدث عروض كارفور مصر لشهر يوليو 2019

عروض كارفور مصر تستمر حتى يوم 28 يوليو الجاري، حيث شملت عروض هذا الشهر تخفيضات على الكثير من السلع الغذائية والاستهلاكية وايضًا اللحوم والدواجن والأسماك ومعظم منتجات الألبان، بالإضافة للتخفيضات التى جاءت على المنظفات المنزلية وغيرها، فيما شمل الكتالوج ايضًا تخفيضات وخصومات على أجهزة الهواتف الذكية والتى كان أبرزها هواتف سامسونج، هواوي، أوبو، آيفون وجاءت عروض كارفور مصر لشهر يوليو 2019 متميزة نوعًا ما لوجود خصومات على الأجهزة الكهربائية والمنزلية لماركة مختلفة، ومنها التكييفات ومبردات المياه والثلاجات والغسالات والشاشات LCD، وايضًا أجهزة اللاب توب والطابعات وكاميرات الديجيتال.

عروض كارفور مصر 2019

يتيح هايبر كارفور مصر لعملائه إمكانية شراء ما يلزم من المنتجات والسلع عبر الإنترنت، حيث يتم توصيل المنتجات التي تم شرائها للمنزل والدفع عند الإستلام، ويمكنكم ايضًا الاطلاع على عروض “كارفور السعودية“.

فيما يقدم ايضًا كارفور مصر عروض خاصة على منتجاته لمستخدمي وسيلة دفع عبر الفيزا البنكية أو عبر تطبيق “ماي كلوب“، وذلك في جميع فروعه.