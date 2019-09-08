كارفور مصر : خصومات اكثر من 50% من 9 وحتى 22 سبتمبر 2019







أعلن كارفور مصر عن عرض كبير وخصومات مميزة تصل الى 50% في كل فروعه بدءاً من الاثنين 9-9-2019 م وحتى يوم الاحد 22-9-2019 م أو حتى نفاذ الكمية .







مجلة عروض كارفور 9-22 سبتمبر 2019

لحوم : موزة – روستو – انتركوت – ريب – فيله دجاج- صدور دجاج- اوراك فريش – جمبري – سمك فيليه – سمك ماكريل – فراخ مشوي – وراك مشوية .

فريشات : جبن رومي وملح خفيف وجودة – بصل – مشروم – مانجو – تفاح – توست – جاتوه – باتيه.

منتجات بقالة : ارز – مكرونة – تونة – مشروم معلب – فول – ذرة حلوة – زيت – سمن – مايونيز – كاتشب – خل – شاي – قهوة – مشروب شيكولاتة – لبن – عسل – كربى – حلاوة طحنية – شيبس – شيكولاتة – بسكويت – عصائر – مشروبات غازية – مياه – مشروب زبادي – أجبان معلبة متنوعة – زبدة – مجمدات غذائية – بيض .

منتجات عناية شخصة ومنزلية ومنظفات : مزيل بقع – سائل ايدي – منظف زجاج – مناديل – شامبو – صبغة شعر – سائل استحمام – صابون سائل – مزيل عرق – مناديل مبللة – مساحيق غسيل – سوائل مطهرة – صابون سائل – معطر جو – ملمع اثاث – ورق تواليت – حفاضات اطفال – صابون .

أجهزة كهربائية : غلاية – صانع ساندوتش – خلاط يدوي – خلاط – محضر طعام – فرن – ميكروويف – مكواة – مكنسة – ماكينة ازالة شعر – تكييفات – بوتجازات – غسالات ملابس – ثلاجات – شاشات .

أجهزة الكترونية : موبايلات – تابلت – لابتوبات – طابعات – باور بانك – حبارات – شنط لابتوب – فلاشات .

أدوات منزلية : مجموعة من أدوات المطبخ الخاصة بالطهي والحفظ والتقديم – ترابيزة مكواة – فلاتر مياه – مشايات – بلاور – باسكيت – شنط سفر – جردل مكعبات – كرة .

ملابس ومفروشات وستائر .







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