أخبار إقتصادية

كارفور مصر : خصومات اكثر من 50% من 9 وحتى 22 سبتمبر 2019

بواسطة محمد عبد الرازق 0


أعلن كارفور مصر عن عرض كبير وخصومات مميزة تصل الى 50% في كل فروعه بدءاً من الاثنين 9-9-2019 م وحتى يوم الاحد 22-9-2019 م أو حتى نفاذ الكمية .



مجلة عروض كارفور 9-22 سبتمبر 2019

  • لحوم : موزة – روستو – انتركوت – ريب – فيله دجاج- صدور دجاج- اوراك فريش – جمبري – سمك فيليه – سمك ماكريل – فراخ مشوي – وراك مشوية .
  • فريشات : جبن رومي وملح خفيف وجودة – بصل – مشروم – مانجو – تفاح – توست – جاتوه – باتيه.
  • منتجات بقالة : ارز – مكرونة – تونة – مشروم معلب – فول – ذرة حلوة – زيت – سمن – مايونيز – كاتشب – خل – شاي – قهوة – مشروب شيكولاتة – لبن – عسل – كربى – حلاوة طحنية – شيبس – شيكولاتة – بسكويت – عصائر – مشروبات غازية – مياه – مشروب زبادي – أجبان معلبة متنوعة – زبدة – مجمدات غذائية – بيض .
  • منتجات عناية شخصة ومنزلية ومنظفات : مزيل بقع – سائل ايدي – منظف زجاج – مناديل – شامبو – صبغة شعر – سائل استحمام – صابون سائل – مزيل عرق – مناديل مبللة – مساحيق غسيل – سوائل مطهرة – صابون سائل – معطر جو – ملمع اثاث – ورق تواليت – حفاضات اطفال – صابون .
  • أجهزة كهربائية : غلاية – صانع ساندوتش – خلاط يدوي – خلاط – محضر طعام – فرن – ميكروويف – مكواة – مكنسة – ماكينة ازالة شعر – تكييفات – بوتجازات – غسالات ملابس – ثلاجات – شاشات .
  • أجهزة الكترونية : موبايلات – تابلت – لابتوبات – طابعات – باور بانك – حبارات – شنط لابتوب – فلاشات .
  • أدوات منزلية : مجموعة من أدوات المطبخ الخاصة بالطهي والحفظ والتقديم – ترابيزة مكواة – فلاتر مياه – مشايات – بلاور – باسكيت – شنط سفر – جردل مكعبات – كرة .
  • ملابس ومفروشات وستائر .

 



عروض فروع الهايبر ماركت



عروض فروع ماركت

 

 

 



محمد عبد الرازق

    مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر عام1981
    خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001
    اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .

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