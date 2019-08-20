كارت ميزة | أول بطاقة دفع واستلام إلكترونية موحدة .. تعرف على التفاصيل

كارت ميزة هو بطاقة دفع وطنية موحدة مرتبطة بحسابات العميل البنكية، وبالتالي فقد اعلن البنك المركزي المصري عن طرح الكارت الجديد الوطني “ميزة” مع اصدر تعليماته إلى البنوك المصرية بسرعة اتخاذ الإجراءات التقنية لربط حسابات العملاء بالكارت الجديد ميزة الوطني، والذي يستطيع من خلاله المواطن اجراء كافة المعاملات المالية المختلفة من خلال بطاقة ميزة الإلكترونية الجديدة 2019، وأخيرا استلم بنك مصر دفعة أولى من كارت ميزة بعدد 500 ألف كارت لتوزيعها على العملاء، وبالتالي ستكون بطاقة ميزة مفعلة بشكل تلقائي لعمليات الدفع المختلفة، ومن خلال هذه المقالة نوضح لكم ابرز مميزات كارت ميزة الجديد الموحد.

كارت ميزة

هو أول بطاقة دفع إلكترونية وطنية موحدة، والهدف من طلاق ميزة هو التقليل من تداول الأموال كاش، ويمثل كارت ميزة محفظة آمنة تماما للدفع المحلى، ويمكن شحن الكارت لسداد وتحويل الرصيد.

مميزات كارت ميزة

بطاقة دفع إلكترونية موحدة مرتبطة بكافة حسابات العملاء البنكية، صادرة من البنك المركزي المصري وكافة البنوك المصرية التابعة له.

يمكن استخدام الكارت في سداد المصروفات الحكومية واجراء التعاملات الخاصة بالتجارة الإلكترونية.

يستخدم كارت ميزة في سداد الفواتير المختلفة (سداد فاتورة الكهرباء – سداد فاتورة الغاز – سداد فاتورة التليفون الأرضي والإنترنت ..الخ)

سوف يوفر الاحتفاظ بالأموال وتكلفة الإنفاق على طباعة الأوراق المالية.

يقلل كارت ميزة من مشاكل الدفع الكاش، والحد من السرقة وتسهيل الشركات والتجار في الحصول على أموالهم نظير مبيعاتهم.

مزود بنظام طوارئ يعمل على مدار 24 ساعة لحماية أمن المعلومات.

يمكن الحصول عليه من احد البنوك التي يتعامل معها العميل وطلب كارت ميزة من البنك.

يمكن من خلال كارت ميزة صرف الدعم المقدم للمواطن من السلع التموينية والخبز.

إمكانية التسوق في المحلات من خلال كارت ميزة واستخدامه Debit Card في المحلات التي تستخدم أجهزة POS الإلكترونية.

إتاحة استخدام بطاقة ميزة الوطنية للرصيد الدائن أو الشراء بالتقسيط والآجل.

سهولة سحب النقود من أي ماكينة صراف آلي.

البنك الأهلي المصري يطلق كارت ميزة

فيما اصدر البنك الأهلي المصري كارت ميزة الجديد لعملائه وبصورة البطاقة فقط، وبالتالي يمكن لعملاء البنك الأهلي المصري الحصول على كارت ميزة من فروع البنك بدون مستندات، والحصول على الكارت يكون من خلال البطاقة الشخصية وبدون روم إدارية في الشهر الأول.

كما كشف رئيس قطاع التجزئة في بنك مصر عن تفاصيل كارت ميزة الجديد.