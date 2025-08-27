أخبار إقتصادية

عاجل “الدهب طار”.. ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم مع تصاعد المخاوف الإقتصادية والجيوسياسية

سيد عطية

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 27 أغسطس الجاري وذلك بعد تراجعه خلال الأيام القليلة الماضية إلى مستويات غير مسبوقة نتيجة التوترات الإقتصادية والسياسية في المنطقة، وسط توقعات تفيد بزيادة كبيرة في سعر الذهب خلال الشهور القليلة المقبلة، ليصل إلى 3700 دولار للأوقية قبل مارس 2026.

عاجل "الدهب طار".. ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم مع تصاعد المخاوف الإقتصادية والجيوسياسية

وكانت أسعار الذهب العالمية قد سجلت زيادة كبيرة بلغت نحو 28% منذ بداية العام الجاري، وجاءت هذه الزيادة الكبيرة بسعر الذهب العالمي خلال العام الحالي نتيجة زيادة الطلب عليه من المستثمرين والدول العظمى في ظل تصاعد المخاوف من التوترات الجيوسياسية وتباطؤ النمو الإقتصادي، والخلافات الإقتصادية التي افتعلها ترامب مع دول العالم منذ مجيئة رئاسة أمريكا.

اقرأ معنا أيضاً:

وحول أسعار الذهب اليوم، فقد سجلت الأوقية 3375.05 دولار للأوقية في المعاملات الفورية للذهب، وسط تصاعد عمليات الإقبال على الذهب باعتباره الملاذ الآمن.

عن الكاتب:
سيد عطية

كاتب مصري، أعمل بموقع نجوم مصرية هذا إلى جانب عملي الأساسي وهو التدريس بالأزهر الشريف، وحاصل على ليسانس شريعة وقانون وماجستير في الشريعة الإسلامية


لخص المحتوى:

إبحث في نجوم مصرية:

قد يهمك:
اترك رد


تليجرام فيسبوكالاتصال بنامن نحن الخصوصيةفريق العملحقوق الملكيةEN

جميع المحتويات المنشورة على موقع نجوم مصرية تمثل آراء المؤلفين فقط ولا تعكس بأي شكل من الأشكال آراء شركة نجوم مصرية® لإدارة المحتوى الإلكتروني، يجوز إعادة إنتاج هذه المواد أو نشرها أو توزيعها أو ترجمتها شرط الإشارة المرجعية، بموجب رخصة المشاع الإبداعي 4.0 الدولية. حقوق النشر © 2009-2025 لشركة نجوم مصرية®،جميع الحقوق محفوظة.