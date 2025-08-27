عاجل “الدهب طار”.. ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم مع تصاعد المخاوف الإقتصادية والجيوسياسية

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 27 أغسطس الجاري وذلك بعد تراجعه خلال الأيام القليلة الماضية إلى مستويات غير مسبوقة نتيجة التوترات الإقتصادية والسياسية في المنطقة، وسط توقعات تفيد بزيادة كبيرة في سعر الذهب خلال الشهور القليلة المقبلة، ليصل إلى 3700 دولار للأوقية قبل مارس 2026.

وكانت أسعار الذهب العالمية قد سجلت زيادة كبيرة بلغت نحو 28% منذ بداية العام الجاري، وجاءت هذه الزيادة الكبيرة بسعر الذهب العالمي خلال العام الحالي نتيجة زيادة الطلب عليه من المستثمرين والدول العظمى في ظل تصاعد المخاوف من التوترات الجيوسياسية وتباطؤ النمو الإقتصادي، والخلافات الإقتصادية التي افتعلها ترامب مع دول العالم منذ مجيئة رئاسة أمريكا.

وحول أسعار الذهب اليوم، فقد سجلت الأوقية 3375.05 دولار للأوقية في المعاملات الفورية للذهب، وسط تصاعد عمليات الإقبال على الذهب باعتباره الملاذ الآمن.