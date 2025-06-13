قفزة قوية قبل قليل في أسعار الذهب تصل بـ سعر الجرام عيار 21 لمستوى تاريخي

شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعًا ملحوظًا اليوم الجمعة الموافق 13 يونيو 2025، حيث قفز سعر الجرام بنحو 87 جنيهًا في منتصف التعاملات مقارنة بأسعار بداية اليوم، وهو ما أكده نادي نجيب، السكرتير العام السابق لشعبة الذهب خلال تصريحات صحفية، حيث واصل المعدن الأصفر التحليق نحو سعر 5000 جنيه للجرام الواحد مُجددًا على واقع التوترات السياسية في الشرق الأوسط.

أسعار الذهب عالميًا

والبداية مع السعر العالمي، فلم يقتصر الارتفاع على السوق المحلي فقط، فقد شهد سعر الذهب عالميًا زيادة بنسبة 1.13%، ليصل سعر الأونصة إلى نحو 3424 دولارًا، وذلك وفقًا لآخر بيانات وكالة بلومبرج، حيث تعادل الأوقية حوالي 31.1 جرام من الذهب عيار 24.

ارتفاع أسعار الذهب اليوم

وبعد الارتفاع الكبير في أسعار المعدن النفيس اليوم، جاءت أسعار الأعيرة المختلفة كالتالي:

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 3200 جنيه.

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 4114 جنيهًا.

صعد سعر جرام الذهب عيار 21 ليسجل 4800 جنيه.

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 5485 جنيهًا.

أسعار الجنيه والسبائك الذهبية

كما شهدت أسعار الجنيه والسبائك الذهبية صعودًا أيضًا وسجلت التالي: