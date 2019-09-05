قروض تمويل المشروعات الصغيرة تصل لـ5 ملايين جنيه في 5 بنوك مصرية







تولي بعض البنوك الحكومية والخاصة العاملة في مصر اهتمامًا في مجال تشجيع الاستثمار المحلي، من خلال منح قروض للراغبين في تأسيس مشروعات صغيرة في مختلف المجالات، بشروط وتسهيلات مميزة، فهناك خمس بنوك مصرية تمنح قروض تمويل المشروعات الصغيرة يصل القرض إلى نحو 5 ملايين جنيه مصري، ولكن الشروط والتسهيلات تختلف من بنك لآخر، وفي هذا التقرير نعرض خمس بنوك عاملة في مصر تمنح قرض لتمويل المشروعات الصغيرة وشروط وتسهيلات كل منها.







قروض تمويل المشروعات الصغيرة







البنك الأهلي المصري







يقدم البنك الأهلي قروض لتمويل مختلف الأنشطة الاقتصادية (صناعي، تجارى، زراعي، خدمي … الخ، والتمويل للنشاط التجاري للمشروع يكون قصير الأمد لا يتجاوز العام، أما قرض تمويل متوسط الأجل بحد أقصى 5 سنوات ، وقرض طويل الأجل لتمويل جانب من التكاليف الاستثمارية مثل (معدات، آلات، انشاءات ….. إلخ، فيصل حتى 7 سنوات.

كما يقوم البنك بإصدار خطابات الضمان (ابتدائية، نهائية، دفعة مقدمة). ودعم نشاط التصدير والاستيراد، عن طريق تمويل فتح اعتمادات مستنديه لعمليات استيراد، وتقديم مزايا خاصة للمصدرين.







بنك مصر

دأب بنك مصر على تمويل المشارع الصغيرة في مختلف الأنشطة منها الصناعية، والتجارية والخدمية، وكذلك المهن الحرة، والأنشطة الطبية من عيادات وصيدليات، وأيضًا الأنشطة صديقة البيئة، وتمنح هذه القروض سواء للمنشأت الفردية أو شركات الأشخاص أو الأموال، ويتراوح القرض متوسط الأجل ما بين 250 ألف جنيه إلى 5 ملايين جنيه سواء للمشاريع القديمة أو المزمع إنشاؤها وذلك ضمن الشروط التالية:

تتراوح مدة القرض من سنة وحتى 7 سنوات بما فيها فترة السماح حسب طبيعة المشروع.

تُمنح القروض القصيرة ومتوسطة الأجل لتمويل رأس المال العامل ولتمويل الآلات والمعدات المحلية والمستوردة، الجديدة – المستعملة ووسائل النقل.

أما المستندات المطلوبة لمنح القرض للمشاريع القائمة فهي :

صورة عقد تأسيس المنشأة .

مستخرج حديث من السجل التجاري.

صورة من البطاقة الضريبية.

صورة رخصة مزاولة النشاط .

الموقف الضريبي والتأميني .

صورة مستند ملكية المشروع أو عقد الإيجار .

ميزانيات منذ بداية النشاط وبحد أقصى 3 ميزانيات للشركات القائمة.

المستندات المطلوبة للمشاريع حديثة التأسيس:

صورة عقد تأسيس المنشأة.

صورة مستند ملكية المشروع أو عقد الإيجار .

مستخرج حديث من السجل التجاري.

صورة البطاقة الضريبية والموقف التأميني .

صورة رخصة مزاولة النشاط .

ميزانية افتتاحية.

بنك الإسكندرية

يمنح بنك الاسكندرية القروض لتمويل المشروعات الصغيرة المختلفة من تجارية، وصناعية، وخدمية، وزراعية، ومقاولات، وتوريدات، وأما شروط البنك لمنح القرض فتشمل:

الخبرة الشخصية لمالك المشروع .

عدم وجود انفصال كبير بين الملكية والإدارة .

عدم الاعتماد على الكثافة التكنولوجية بوجه عام .

قلة عدد العمالة الملحقة بالنشاط، سواء كانت دائمة أو مؤقتة.

بساطة نموذج المشروع من ناحية الشكل الإداري ودورة الأعمال والمنتج النهائي .

تغطية السوق المحلية المحيطة بالمشروع.

بنك عودة

يمنح بنك عودة قرض تمويل تصل إلى 3 ملايين جنيه، وفترة السداد تصل إلى 60 شهرًا، وهذه القروض متاحة للشركات التي تصل مبيعاتها بالسنة ما بين مليون إلى 10 مليون جنيه، إضافة لمنح باقة حسابات جارية بمزايا متعددة، ويتطلب من العميل الراغب بالحصول على القرض تقديم المستندات التالية:

نموذج طلب قرض مشروعات أعمال صغيرة جدا .

نسخة من بطاقة الرقم القومي سارية أو جواز سفر ساري لجميع الشركاء .

عقد إنشاء الشركة .

سجل تجاري حديث وسارٍ.

نسخة أصلية من كشف حساب الشركة البنكي لمدة 12 شهرا .

نموذج موقع من جميع الشركاء بطلب الاقتراض باسم الشركة .

تقديم عرض السعر، إذا كان القرض لشراء معدات.

بنك البركة

ويمنح بنك البركة قرض لتمويل المشاريع الصغيرة بحد اقصى 5 ملايين جنيه، وضمن الشروط التالية:

ألا يزيد رأس مال المنشأة عن مليون جنيه.

ألا يزيد عدد العاملين بالمنشأة على 50 عاملا.

مدة تمويل رأس المال العامل حتى 24 شهرا.

مدة تمويل الآلات والمعدات حتى 48 شهرا.

التمويل يكون وفقًا لصيغة المرابحة الإسلامية المعتمدة من هيئة الرقابة الشرعية.

أن يكون معدل العائد 10.5% سنويًا.

تقديم ضمانات منها وثيقة تأمين ضد مخاطر عدم السداد / تحديد مصادر سداد وفقًا لدراسة البنك وظروف نشاط العميل.