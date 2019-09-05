قرض السيارة بنك التسليف السعودي كيفية الحصول على قرض تشغيل سيارة







يقدم بنك التسليف قرض السيارة وهو أحد القروض المتعددة في بنك التسليف والتي منحها لعملاؤه والعملاء الجدد ممن يرغبون في العمل على تشغيل سيارة بنظام تطبيقات الجوال لزيادة دخلهم الشهري أو العمل عليها كعمل مستقل ليلبي احتياجات الأسرة؛ وضع بنك التسليف العديد من الشروط للحصول على قرض تشغيل السيارة وأهمها على الإطلاق تخطي اختبارات البنك و قبلها دورة التأهيل التي تسبق موافقة البنك على القرض؛ كما وضعت عدة شروط أخرى منها السن و الدخل الشهري ومنها الحالة الصحية والعقلية لطالب القرض.







قرض السيارة من بنك التسليف

قبل أن تقوم بطلب قرض تشغيل سيارة أو أحد القروض الأخرى مثل قرض الزواج أو غيره من القروض يجب التسجيل من خلال حسابك على بنك التسليف ولمن لم يسبق لهم التسجيل قم باتباع خطوات التسجيل ويمكنك التسجيل من خلال حساب النفاذ الوطني الموحد.







شروط قرض السيارة من بنك التسليف

أن يكون المتقدم يتمتع بصحة جيدة تسمح له بالقيادة.

أن يكون المتقدم غير متعاط للكحول أو المسكرات أو التعاطي لأي من الممنوعات.

اختبار تحليل المخدرات.

أن لا يقل السن عن 21 عام وقت التقدم على طلب القرض.

أن لا يزيد العمر مع نهاية أخر قسط عن 60 عام.

الاشتراك الإجباري في دورة تعلم قيادة سيارة حديثة.

أن يجتاز أختبار دورة التعلم بنجاح.

أن يكون متعامل مع أجهزة الأندر ويد والجي بي أس بشكل جيد.

يحدد الدخل الشهري للحصول على القرض وفق لوائح بنك التسليف الداخلية.

الحد الأقصى لقرض السيارة الأجرة الخاصة (150.000 ) مئة وخمسون ألف ريال.

الحد الأقصى لقرض السيارة لأجرة العامة (100.000 ).







أحكام والتزامات الحصول على قرض سيارة







من يحق لهم الحصول على قرض السيارة من بنك التسليف؟

القرض يستهدف المواطنين والمواطنات للحصول على قرض سيارة نقل مدرسي أو سيارة تعمل بنظام التطبيقات أو سيارات النقل الثقيل بشرط أن يتولى مقدم الطلب العمل على السيارة بنفسه ويلتزم ببنود مفسخات العقد حتى لا يتم إلغاء القرض وفق أحكام الحصول على القرض.