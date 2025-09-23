أخبار إقتصادية

قرار هـام من الصين بشأن سعر الفائدة

آياتي خيري

قررت الصين الحفاظ على سعر الفائدة الرئيس للقروض لمدة سنة واحدة، وهو سعر إقراض قياسي قائم على السوق، عند 3% اليوم؛ ليظل دون تغيير عن الشهر السابق.

عدم تغيير سعر الفائدة

وإستمر سعر الفائدة الرئيس للقروض لأكثر من خمس سنوات، الذي يعتمد عليه العديد من المقرضين في تحديد معدلات الرهن العقاري، دون تغيير عن القراءة السابقة البالغة 3.5%، وفقًا للمركز الوطني للتمويل بين البنوك.

وتبرز أسعار الفائدة على القروض العقارية مستوى تكاليف التمويل للأسر والشركات، فيما ستخفف أسعار الفائدة المنخفضة العبء على المقترضين؛ مما يؤدي إلى زيادة الاستثمار والاستهلاك.

متوسط سعر الفائدة

وكشفت أحدث البيانات – وفق وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)- أن متوسط سعر الفائدة المرجح على قروض الأعمال الجديدة في البلاد بلغ حوالي (3.1%) في أغسطس الماضي، مسجلًا تراجعًا على أساس سنوي بمقدار (40) نقطة أساس، بينما انخفض معدل الفائدة للرهون العقارية الشخصية الجديدة إلى حوالي (3.1%)، بانخفاض قدره (25) نقطة أساس.

آياتي خيري

بكالريوس إعلام 2017، محرر وكاتب منذ 2015، عملت محررًا بعدد كبير من المواقع، كما عملت محاضراً للصحافة ودربت أكثر من 3000 طالب حتى الآن ولدي خبرة كبيرة في إستخدام الوردبريس والسايو


