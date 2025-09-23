قرارات صناعية جديدة لتعزيز الإنتاج المحلي ومكافحة التهريب

المجموعة الوزارية للاعتماد والإشراف على منظومة الأسمدة شهدت اجتماعًا موسعًا برئاسة كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل، تناول ملفات اقتصادية متعلقة بقطاعي الصناعة والزراعة، شملت بحث سبل توفير مدخلات التصنيع وتمكين المصانع الوطنية، إلى جانب مناقشة آليات تعزيز الرقابة على الأسواق.

التزامات شركات الأسمدة وتوفير الغاز للمصانع

أكد وزير الصناعة على ضرورة التزام الشركات المنتجة للأسمدة بالحصص المقررة وفق البروتوكولات الموقعة، والتي تتضمن الكميات الموردة لوزارة الزراعة، والكميات المطروحة بالسوق المحلي، وحصص التصدير.

كما شدد على التزام الدولة بتوريد الغاز اللازم لتشغيل المصانع، مع تكليف الأجهزة الرقابية بمتابعة الأسواق والتصدي لأي محاولات لرفع الأسعار دون مبرر.

دعم صناعة الأتوبيسات الوطنية

ناقش الاجتماع التحديات المرتبطة باستيراد وتجميع الأتوبيسات الكهربائية، حيث أشار الوزير إلى الفارق الجمركي بين الأتوبيسات المستوردة المعفاة من الرسوم والمكونات المستوردة لتجميعها محليًا.

وأوضح أن السنوات الأخيرة شهدت طفرة في إنتاج الأتوبيسات العاملة بالوقود التقليدي والكهرباء، مع نجاح شركات محلية مثل النصر للسيارات وMCV في تلبية احتياجات السوق المحلي وتصدير منتجاتها إلى الأسواق الأوروبية.

كما وجّه الوزير بإعداد دراسة متكاملة لحماية صناعة الأتوبيسات الوطنية، تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء.

آليات لضبط السوق وحماية المستهلك

تناول الاجتماع التحديات التي تواجه بعض الصناعات مثل أدوات المائدة المصنوعة من البورسلين وصناعة الساعات، والتي تتضرر من دخول منتجات غير مطابقة عبر بعض المنافذ.

وتم الاتفاق على تكليف وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ومصلحة الجمارك بوضع آليات محكمة للسيطرة على هذه الظواهر، وتشديد إجراءات الفحص قبل دخول المنتجات إلى السوق المحلي.

كما شدد الوزير على أهمية الدور الرقابي لهيئة المواصفات والجودة، والرقابة الصناعية، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات لضمان مطابقة المنتجات المستوردة للمواصفات القياسية، بما يعزز حماية المستهلك ويدعم تنافسية المنتج المحلي.

متابعة مستمرة للملفات تشغيلية

أكد كامل الوزير أن المجموعة الوزارية ستواصل المتابعة الدورية لهذه الملفات، بما يسهم في تمكين المصانع الوطنية ودعم خطط الدولة الرامية إلى تعزيز قدرتها التنافسية على المستويين المحلي والدولي.